JUŽNA AFRIKA U BORBI SA KORONOM: Predsednik najavio da će ponovo uvesti noćni policijski čas i zabranu prodaje alkohola

Ramafosa je rekao da zemlja ne može da priušti da bolnice i klinike budu opterećene povredama, koje se povezuju sa konzumiranjem alkohola, a koje se mogu izbeći.

"Ovo je borba za spas svakog života i moramo da spasimo svaki krevet. Oluja korona virusa daleko je svirepija i razornija od svih koje znamo", istakao je on.

Ramafosa je rekao da trenutne projekcije pokazuju da će različite provincije dostići vrhunac zaraze u periodu između kraja jula i kraja septembra, prenosi Rojters.

Noćni policijski čas biće na snazi od ponedeljka i trajaće od 21 čas do 4 sata ujutru. On neće važiti za one koji idu na posao ili se sa njega vraćaju, kao ni za osobe kojima je potrebna zdravstvena pomoć.

Takođe, biće pooštrena pravila o nošenju zaštitnih maski, ali će ostati na snazi treći nivo sistema za uzbunu na korona virus, koji ima pet nivoa.

Porodične posete i društvene aktivnosti i dalje će biti zabranjene.

Ministarstvo zdravlja Južnoafričke Republike prijavilo je danas još 12.058 slučajeva korona virusa, čime je ukupan broj zaraženih dostigao 276.242.

Broj preminulih porastao je za 108, na ukupno 4.079.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Profimedia

Kurir