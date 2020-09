EU KUPUJE VAKCINE PROTIV KORONE GDE STIGNE: Naručila i 200 miliona doza od kompanija koje nisu završile istraživanja!

Vakcina, koja se zasniva na radu dvre kompanije, šesta je potencijalna vakcina koju je Komisija zaključila ili planira da zaključi ugovor pre kupovine. Pre ovog sporazuma, Komisija je već obavila razgovore sa Sanofi-GSK,Džonson i Džonson, Kjurevak i Modernom.

Sve države članice EU imale bi priliku da kupe nove vakcine, a mogle bi ih donirati siromašnijim zemljama ili preusmeriti u druge evropske zemlje.

Očekuje se da će vakcine za EU ​​proizvoditi kompanije BioNTeč sa sedištem u Nemačkoj i Fajzerova laboratorija u Belgiji, a isporuke bi trebalo da počnu pre kraja godine, saopštile su kompanije.

Evropska komisija će zatražiti regulatorni pregled svih potencijalnih vakcina i ako vakcine budu odobrene, ove kompanije planiraju da isporuče do 100 miliona doza vakcine širom sveta do kraja 2020. Ova cifra mogla bi dostići oko 1,3 milijarde doza do kraja 2021. godine ako se sklopi najveći ugovor o isporuci vakcina sa Fajzerom i Biotečom

Prošlog meseca Komisija je postigla prvi sporazum sa kompanijom Astra Zeneka za najmanje 300 miliona doza njihove potencijalne vakcine. U sredu je proizvođač lekova objavio da obustavlja globalna ispitivanja eksperimentalne vakcine protiv koronavirusa, zbog pojave neobjašnjive bolesti kod dobrovoljaca.

Reagujući na potez Astre Zeneke, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) rekla je da je sigurnost najvažnija u kliničkim ispitivanjima vakcine, dok privremene suspenzije ispitivanja vakcine nisu retkost, preneo je Rojters. „Drago nam je kada vidimo da proizvođači vakcina osiguravaju naučni integritet ispitivanja i pridržavaju se standardnih smernica i pravila za razvoj vakcina“, izvestila je UN-ova zdravstvena agencija.

