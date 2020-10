MONSTRUM ZADAVIO TRUDNU ŽENU I DVE ĆERKE, PA U PISMU OTKRIO GNUSNE DETALJE: Rekla je NE, TATA, znala je šta ću uraditi!

Ova mračna priča sada je predstavljena i u dokumentarnom filmu "Američko ubistvo" na Netfliksu.

Kristofer (Kris) Vots (34) do detalja je opisao kako je pokušao da uguši svoje dve ćerke Belu (4) i Selest (3), pre nego što je zadavio trudnu suprugu Šenen u njihovom domu u Koloradu. Kako kaže, dugo je planirao zločin.

"Pogledala me je i umrla. Znao sam da je umrla kad se olakšala", prisetio se Vots u pismu, koje je dobila redakcija "Dejli Mejla". Vots, koji je imao aferu sa koleginicom Nikol Kesindžer, piše da je danima planirao ubistvo porodice. Opisujući ubistvo supruge, Vots je naveo: "Pitali su me zašto nije pokušala da se odbrani, to je zato što nije mogla da uzvrati udarac. Nedeljama sam razmišljao o tome da je ubijem i konačno sam se suočio sa tim".

Novinarka "Dejli mejla" Čerlin Kedl, uvrstila je ovo pismo u zbirku koju je objavila u knjizi pod naslovom “Pisma od Kristofera”. Tri puta je posetila Votsa u zatvoru. U jednom od njih Vots je priznao da nije uspeo da uguši njihove ćerkice nakon svađe sa Šenen, koristeći „jastuk iz njihovog kreveta“.

Nakon pokušaja ubistva, devojčice su se probudile, u modricama i istraumirane. O ovome Kris nije govorio policiji.

"Jutro, 13. avgusta. Prvo sam otišao u sobe devojčica, pre nego što smo se Šenen i ja posvađali. Prvo sam otišao u Belinu, pa u Selestinu sobu, i uzeo sam njihov jastuk sa kreveta (da ih ubijem). Zato je uzrok smrti bio gušenje.

Nakon toga sam se vratio u krevet i počeo da se svađam sa Šenen. Nakon što se on onesvestila, Bela i Selest su se ponovo probudile. Nisam siguran kako se to desilo, ali bile su budne. Beline oči bile su modre, a obe devojčice su izgledale kao da su prošle kroz traumu" napisao je on.

"12. avgusta, kada sam stavio devojčice u krevet, znao sam da je to poslednji put. Dan ranije znao sam šta će se dogoditi i ništa nisam uradio da to zaustavim", priznao je on.

Takođe je priznao da je ženi dao snažan lek protiv bolova u nadi da će izazvati pobačaj, verujući da će tada moći da bude sa svojom ljubavnicom Nikol.

"Mislio sam da bi bilo lakše biti s Nikol ako Šenen nije trudna", napisao je.

Prisetio se i trenutka kada su njegove ćerke, nakon prvog pokušaja ubistva, ušle u njihovu sobi i videle ga kako njihovu majku zamotava u posteljinu. Pitale su ga šta nije u redu sa njihovom mamom, a on im je odgovorio kako se ne oseća dobro.

"Devojčice su samo trčale po kući i gledale me s uplašenim pogledima na licima. Bela je počela da plače, a Selest da jauče. Kakva je to bila noćna mora", napisao je on.

Rekao je kako ga je preplavio osećaj besa što su još žive.

Potom se odvezao sa telom supruge, umotanog u vreće za smeće, i sa ćerkama, u kolima do udaljenog naftnog polja u vlasništvu njegovog tadašnjeg poslodavca.

Vozio se skoro sat vremena do mesta gde je ubio svoje ćerke.

"Bacio sam Šenen na zemlju, a onda sam se vratio do vozila i ćebe koje je držala Selest, stavio sam joj preko glave i ugušio je", napisao je.

Zatim je opisao kako je ubio Belu, koja je gledala kako ubija njenu mlađu sestru i baca je u rupu.

"Od sve tri, Bela je jedina koja se borila. Do kraja života čuću njen mekani glas kako govori: "Tatice, ne!" Znala je šta joj radim. Možda nije razumela smrt, ali je znala da je ubijam", napisao je Vots.

Kris Vots izdržava doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva supruge, dve ćerke i nerođenog deteta.

