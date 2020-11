KLADIONICE SU REKLE SVOJE: Za pola dana promenile su favorita na predsedničkim izborima u SAD, evo zašto!

Kladionice su povremeno favorizovale oba predsednička kandidata tokom noći, ali Džo Bajden se vratio kao očigledni favorit do srede ujutro.

77-godišnji kandidat Demokratske stranke izašao je na izbore u utorak kao predvodnik većine kladionica u zemljama u kojima je - za razliku od SAD-a - klađenje na politiku legalno, pri čemu većina šanse daje blizu 70 odsto.

Ali predsednik Tramp se vratio nakon što su počele da dolaze početne tačke - gotovo u potpunosti preokrenuvši svoju poziciju, britanska kompanija za agregaciju OddsChecker pokazala je svoje šanse u skoku sa samo 32 odsto u 15 sati. Utorak na 69 odsto do 23 sata. Jedna kompanija iz Velike Britanije imala je šanse čak 75 odsto, navodi se na sajtu.

Nekoliko sati nakon što se Tramp proglasio verovatnim pobednikom, njegove šanse su opet dramatično pale - dok je Bajden poleteo u još veće vođstvo.

OddsChecker je rekao da su u kladionicama Velike Britanije njegove šanse u proseku iznosile 75 procenata - sa Trampovih 25 odsto, najnižih od kada je veb lokacija počela da prati tržište u januaru 2019. godine, nazivajući to „ogromnim pomakom na tržištu klađenja“.

Kockari koji daju rekordne opklade takođe su doveli Bajdena u ključne zamašne države Pensilvaniju, Mičigen i Viskonsin, stavljajući ga na 90,9 odsto šanse da pobedi u poslednjem.

„Jednom nogom u Beloj kući?“ pitao je sajt na Tvitteru, nazivajući ga „favoritom za pobedu“.

I druge kladionice su takođe podstakle Bajdena, a razmena Smarkets-a pružila mu je 83 odsto šanse u sredu u 10 sati.

Trampove šanse na Smarkets-u bile su ispod 17 - ogroman pad sa skoro 80 odsto preko noći, pokazala je veb lokacija.

Kvote za klađenje na izbore takođe su očigledno favorizovale bivšeg potpredsednika, stavljajući u sredu kvote od 84 odsto, a Trampovih samo 16 odsto.

Novi Zeland je video slične brojke, s tim što je PredictIt Bajdenov-ove šanse stavio na skoro 80%.

Izbori 2020. godine već se nazivaju najvećim kladioničarskim događajem svih vremena - a navodno je zabeležena i najveća politička opklada ikada, sa misterioznim Britancem koji se kladi na Trampa na 5 miliona dolara.

OddsChecker kaže da je, međutim, pet najvećih opklada koje je video već bilo za Bajdena.

„Kakav je to dan do sada bio u trci za Belu kuću!“ Betfair je tvitovao - naglašavajući: „I to još uvek nije gotovo!“

Pit Vat iz OddsChecker-a rekao je da „konkurentnost trke duboko u izbornu noć“ takođe znači da se bilo šta može dogoditi.

„Videli smo kako dvojica muškaraca trguju favorizovanjem večeras i s rezultatom ovih izbora koji su još uvek preblizu za raspisivanje, ne bi bilo iznenađenje da Tramp ponovo preuzme vođstvo sa kreatorima kvota pre nego što se ovo sve završi“, predviđao.

