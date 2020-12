EVO KAKO SE ŽIVI U NAJHLADNIJEM MESTU NA PLANETI: U Jakutsku je danas bilo -43 stepena, a može da se spusti do - 50 stepeni! VIDEO

Međutim, ono po čemu je Jakutija definitivno najpoznatija, jeste glavni grad Jakutsk, zvanično zimi ako ne najhladniji, onda definitivno jedan od hladnijih gradova na svetu,

Jakutsk se nalazi se u blizini najhladnijeg naseljenog mesta na Zemlji – Ojmjakona. Jakutsk ima najniže zimske temperature od bilo kog grada većeg od 100.000 stanovnika, sa prosečnom mesečnom temperaturom u januaru od -38,6 stepeni Celzijusa.

Republika Jakutija, koju starosedeoci Sahalari zovu Saha, teritorijalno je najveći ruski federalni subjekat i veća je od Argentine. Ovo mesto svakako nije za one koji ne vole zimu, posebno ako se uzme u obzir da temperatura zimi pada ispod -50 stepeni Celzijusa, no izgleda da žiteljima Jakutska to ne smeta naročito, prenosi RTS.

Ipak, to ne znači da Jakutija ne može biti toplo i prijatno mesto za posetu, pogotovo od maja do avgusta kada je prosečna temperatura oko 20 stepeni.

Ipak, ako imate želju da posetitie ovaj deo sveta, najbolji period da se nasladite neverovatno lepim predelima Jakutije sa oko 700.000 reka i rečica i zimzelenom tajgom, ne krećite pre maja.

Kurir.rs/RTS

