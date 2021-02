VODITELJ FOKS NJUZA TAKER KARLSON BRUTALNO ISKREN: Ono što se desilo u Teksasu, čeka i ostatak Amerike! Evo ko je kriv! (VIDEO)

Polarni vrtlog počeo je u nedelju da zapljuskuje Jug i Srednji zapad, hvatajući nespremne države sa obično blagim zimama, poput Teksasa. Zahvaljujući odluci države da se u značajnoj količini svoje energije osloni na vetroparkove, Teksas je sada model zašto zeleni izvori energije još uvek nisu realno rešenje.

Kao što je Karlson istakao u ponedeljak u emisiji Taker Karlson Tunajt, uprkos tome što je bogat naftom i prirodnim gasom, Teksas se sada oslanja na vetroparkove kako bi proizveo oko petine svoje energije.

Kada je ovonedeljna istorijska hladnoća zaledila mnoge od tih turbina, milioni su ostali bez toplote na opasnim temperaturama, a nekoliko ljudi je umrlo.

"Pa, dobra vest je da se čini da su alternativne energije imale ogroman efekat na klimu, kao što je i predviđeno", rekao je Karlson. "Sinoć su delovi Teksasa dostigli temperature koje vidimo na Aljasci. U stvari, bili su isti kao na Aljasci. Dakle, globalno zagrevanje više nije hitna briga u Hjustonu. Rešili smo taj problem ".

"Loša vest je da nemaju struju. Vetrenjače su se zaledile, pa je električna mreža zakazala. Milioni Teksašana probudili su se u ponedeljak ujutro i morali su da proključaju vodu jer bez struje nije mogla da se prečisti. "

Više od 2 miliona Teksašana ostalo je bez električne energije u ponedeljak, preneo je Associated Press. Od utorka, stotine hiljada se i dalje suočavalo sa rekordno hladnim temperaturama bez svetla i grejanja, izvestila je KKSAS-TV.

Policija je pronašla dvojicu muškaraca mrtvih u Hjustonu, a sumnja se da su njihovi slučajevi povezani sa vremenom, preneo je AP.

Zašto se sve ovo dogodilo? Prema Karlsonu, to je zato što je u državi koja je bila više nego sposobna da zagreje svaki dom, neko sa obilnim fosilnim gorivima odlučio da to ne učini.

"Nedostatak energije u Teksasu je poput umiranja od gladi u samoposluzi: To možete učiniti samo namerno, a Teksas je to učinio", zaključio je.

Foks Njuz je ogorčen na predsednika Bajdena, klimatskog cara Džona Kerija, pa čak i senatoru demokrata Korija Bukera iz Nju Džersija zbog njihove retorike fosilnih goriva i predloga Grin Nju Dila - predlozi za koje je istakao da će ljude svake države učiniti ranjivim poput Teksašani.

27. januara, Bajden je obećao da će „egzistencijalna pretnja“ „klimatske krize“ biti predmet novog plana prilikom potpisivanja izvršnog naloga.

"Čujete puno tih fraza i primetićete da su sve sumnjivo netačne", rekao je Karlson. "Pa šta oni znače za vas?"

"Pa, za početak znače veće cene energije. Plin je već potrošen, u slučaju da niste primetili. Sledi struja. Veći troškovi štete najslabijima. Inflacija uvek postoji ".

"Ali gore je od toga. Zelena energija neizbežno znači zatamnjenje. I jednog dana to će se možda promeniti kako tehnologija napreduje, ali ovo je sada tačno i trenutno stanje tehnologije. Zelena energija znači manje pouzdanu električnu mrežu, tačka. To znači neuspehe poput onih koje sada vidimo u Teksasu".

"To nije poenta razgovora, tačno je. To je nauka. Naravno, oni to negiraju ".

Karlson je takođe napao Teksaški savet za pouzdanost električne energije koji vodi državnu električnu mrežu. Radio stanica iz Ostina pohvalila se 2019. godine da su službenici ERCOT-a objavili da je 22 odsto državne energije stvoreno pomoću vetrogeneratora.

"Pre petnaest godina u Teksasu praktično nije bilo vetroparkova", rekao je Karlson. "Prošle godine je oko četvrtine sve električne energije proizvedene u zemlji dolazilo od vetra. Lokalni političari su bili zadovoljni ovim. Hvalili su se time kao da postoji nešto virtuozno u uništavanju pejzaža i uništavanju električne mreže ".

"Samo prošle nedelje, guverner Greg Abot s ponosom je prihvatio nešto što se naziva Nagrada za vođstvo vetra, a koju je sa zahvalnošću dodelila kompanija bogata zelenom energijom".

"Dakle, sve je to odlično funkcionisalo do dana kada je napolju postalo hladno. Vetrenjače su propale, poput glupih modnih dodataka, a ljudi u Teksasu su umrli. "

"Sad vam sve ovo kažemo da ne napadate državu Teksas - to je zapravo sjajna država - već da biste stekli osećaj šta će vam se dogoditi u svakoj državi."

Iako je ideja o obnovljivoj energiji lepa, kada je ljudima u Teksasu bila najpotrebnija za napajanje domova ove nedelje, to nije uspelo. Ljudi su mrtvi, milioni su se osećali ili su bili na ivici nepodnošljive hladnoće u svojim domovima, a puni obim patnje saznaćemo tek kasnije.

Kada su temperature potonule, te vetrenjače su se svele na beskorisne slike u pejzažu.

Kao što je Karlson istakao u ponedeljak, sve se to moglo izbeći da su bili odgovorni za državnu elektroenergetsku mrežu rade svoje poslove kako bi osigurali pouzdanost mreže - umesto da ističu vrline vetrenjača koje je trebalo spasiti fosilnim gorivima dok su bile ključni deo veće mašine koja omogućava upaljena svetla.

U užasnoj stvarnosti, Bajden i demokrate sada vode Vašington.

Žele da potroše milijarde dolara kako bi bili sigurni da svaka mreža liči na onu koja je naškodila Teksašanima.

