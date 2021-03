ŽIVOT IDE DALJE: Decenija od razornog potresa u Japanu! Poginulo 16.000 osoba, a 2.529 se i dalje vodi kao nestalo!

Zemljotres od devet stepeni Rihterove skale, najjači u istoriji zemlje, pogodio je poluostrvo Ošika izazivajući plimski talas visok i do 40 metara

Na današnji dan pre 10 godina japansko poluostrvo Ošika pogodio je zemljotres jačine devet stepeni Rihterove skale, najjači u istoriji Zemlje izlazećeg sunca, donoseći nezapamćeno razaranje i cunami čiji su talasi bili visoki i do 40 metara!

Uklonjeno 25 miliona tona đubreta

Potres se dogodio u 14.46 sati po lokalnom vremenu, trajao je približno šest minuta, a epicentar je bio u Pacifičkom okeanu 72 kilometra istočno od poluostrva, na dubini od 32 kilometra.

Žitelji grada Sendaj imali su svega osam do deset minuta za evakuaciju pred plimskim talasom koji se kretao brzinom od čak 700 kilometara na sat i koji je ušao i do deset kilometara u kopno, rušeći sve pred sobom. Policija je zvanično potvrdila da je u zemljotresu i cunamiju poginulo 15.899 osoba, dok se 2.529 i dalje vodi kao nestalo. U 20 prefektura povređeno je više od 6.157 osoba. U izveštaju iz 2015. godine navodi se da 228.863 osobe i dalje žive u privremenom smeštaju ili su trajno raseljene.

Svetska banka je štetu od katastrofe procenila na 235 milijardi dolara, i to je ujedno najskuplja prirodna katastrofa u istoriji. Snaga zemljotresa na površini Zemlje bila je gotovo dupla u odnosu na potres iz 2004. godine u Indoneziji, koji je takođe izazvao cunami, u kojem je poginulo skoro 230.000 ljudi. Naučnici su izračunali da je seizmička energija ovog potresa ravna energiji koju grad veličine Los Anđelesa potroši za godinu dana. Zemljotres i cunami su potpuno uništili 45.700 zgrada i kuća, dok je 144.300 teško oštećeno. Najgore su prošle prefekture Mijagi, Ivate i Fukušima. U velikoj akciji čišćenja uklonjeno je preko 25 miliona tona đubreta.

Ima nade

Bez struje je bilo 4,5 miliona domaćinstava, dok pijaću vodu mesecima nije imalo 1,5 miliona domaćinstava. Uništeno je više od 230.000 automobila i kamiona. Portal Csmonitor prenosi da se trećina građana nije vratila u razrušene gradove i sela. Ali, uprkos tome, život ide dalje.

- Ako ste preživeli, onda ima nade i potencijala da uradite nešto i da nastavite dalje. To je ono što me drži i što snažno osećam do danas kada pogledam na proteklih deset godina - rekao je Čouko Haga (72), jedan od preživelih iz gradića Minamisanriku, koji je gotovo potpuno uništen 11. marta 2011.

Nuklearna katastrofa Fukušima još opominje l Cunami je izazvao katastrofu u nuklearnoj elektrani „Fukušima Daiči“, koja ima šest reaktora. Tri su bila ugašena zbog održavanja, a tri su se automatski ugasila usled potresa. Međutim, plimski talas je potopio celo područje. Kao posledica toga, dizel-agregati koji su pokretali pumpe za hlađenje reaktora ostali su bez električne energije. U narednih nekoliko dana došlo je do delimičnog topljenja jezgra reaktora jedan, dva i tri, kao i eksplozije vodonika, koji je uništio krovove zgrade elektrane. Usled širenja radijacije evakuisano je više od 200.000 ljudi. Povećana radijacija je zabeležena u moru i zemljištu kilometrima oko elektrane. Posle katastrofe u Černobilju, ovo je najteža nesreća vezana na upotrebu nuklearne energije u mirnodopsko vreme.

