DENIS RODMAN OTKRIO KAKO JE JURIO TRAMPOVU ĆERKU: Žešće ga oduvala! A ovako je opisao prvi odlazak kod Kim Džong-una!

Govoreći za radijsku emisiju Brekfast klab (Breakfast club), otkrio je da je ne samo u dobrim odnosima sa Trampom, koga smatra prijateljem, već da mu se sviđala njegova ćerka. To je bilo pre nego što je Ivanka upoznala svog sadašnjeg muža Džareda Kušnera 2005. godine.

Iako je bio poznat po tome što je veliki broj žena odveo u krevet, Ivanku nije uspeo da osvoji. Nije čak htela sa njim da ode ni u običan izlazak.

"Kada sam je pitao da izađemo, ona se smejala. Samo se smejala", rekao je Rodman.

Takođe, u intervjuu je rekao da treba da dobije više zasluga za poboljšanje odnosa između SAD i Severne Koreje. Podsetimo, Rodman je dospeo u žižu javnosti i po druženju sa severnokorejskim liderom Kom Džong-unom. Posetio je tu izolovanu zemlju više puta, a Kima je opisao kao "prijatelja za ceo život".

Kako kaže, on bi trebalo da dobije zasluge za Trampov susret sa Kimom 2019. godine.

U jednoj od svojih polušaljivih izjava, Tramp je rekao da bi Rodman bio bolji izbor za američkog izaslanika u Svernoj Koreji, od drugih diplomata.

"Uvek sam govorio da he Denis bolji od ovih ukočenih tipova koje šalju da se upoznaju sa Kimom. Ti ljudi su išli na Harvard i bili su odlični studenti, ali nemaju nikakvu harizmu", rekao je Tramp.

Podsetimo, do poznanstva između košarkaša i severnokorejskog vođe došlo na inicijativu Kima, koji ima veliku strast prema košarci, NBA ligi i Čikago Bulsima.

"To je veza za ceo život. Sve je počelo jedne noći sa nekoliko boca votke, uz karaoke" rekao je tada Rodman, koji je prihvatio ponudu koju je Majkl Džordan odbio i otputovao u Severnu Koreju, zemlju koja nije u najsjajnijim odnosima s Sjedinjenim Američkim Državama.

"Mislio sam da ću se slikati, deliti autograme i igrati košarku. Nisam znao ništa o Severnoj Koreji. Rekao sam svom agentu: Ići ću tamo samo ako mi se garantuje sigurnost. Bilo mi je sjajno od prvog trenutka, kad sam izašao iz aviona i stao na crveni tepih.

Petostruki NBA šampion je pre nekoliko godina medijima otkrio šta se dogodilo tokom jedne utakmice.

"Više od 22.000 Severnokorejaca je ustalo i počelo da tapše. Ja uzvraćam pozdrave, a neko mi kaže:" Ne, to nije za tebe, to je za njega" i pokazuje na Kim Džong-una. Pitao sam ga: "Ko je taj momak"? Kažu: "To je naš vođa".

Posle utakmice Kim Džong-un je lično pozvao Rodmana na „večeru, karaoke i votku“.

"Večerali smo i pili kao blesavi. Tada je on počeo da peva karaoke i nemam pojma šta je, dođavola, rekao. Svi su počeli da tapšu, a onda je izašao bend od 18 mladih devojaka. Bile su sjajne, ali svirale su samo jednu pesmu celo veče", poručio je Rodman.

