AMERIKANCIMA SE PONAVLJA VIJETNAM: Evakuišu sve sa kojima su radili u Avganistanu, ali šta je sa onima koji ostaju?

"Znamo da postoji veliki broj Avganistanaca koji su podržavali Sjedinjene Države i koaliciju. I da su oni sada ugroženi, da je njihova bezbednost ugrožena", rekao je načelnik generalštaba, general Mark Majli.

"Znamo da imamo važan zadatak da im ostanemo verni i da uradimo sve što je moguće da im osiguramo bezbednost i, ako je neophodno, izvedemo iz zemlje, ako oni to žele", dodao je general.

Oko 18.000 prevodilaca čeka da dobije specijalnu imigrantsku vizu na osnovu koje će moći da dovedu porodice u SAD, saopštila je grupa veterana Ne ostavljamo nikoga (No One Left Behind).

Majli nije detaljnije objasnio kako će SAD pomoći prevodiocima koji napuste zemlju ali je priznao da im vreme ističe. Američke trupe trebalo bi da napuste Avganistan do septembra, ali je Njujork tajms ranije ove sedmice preneo da bi taj rok mogao da se pomeri na jul mesec.

Stejt department radi na tome da avganistanski predovioci i drugi koji su radili sa SAD napuste Avganistan, rekao je Majli.

"Planovi se brzo prave, ne samo za prevodioce već i za mnoge druge koji su radili sa Sjedinjenim Državama. Postoje kategorije prioriteta za ove ljude. Deo je program specijalne imigrantske vize, ali nije samo to. Stejt department radi na tom programu a mi ćemo ga podržati, kao i svaku drugu inicijativu koju naše vođe predlože", rekao je on.

Majli nije želeo da kaže da li SAD planiraju da koriste Guam kao privremenu luku za prevodioce dok im se ne reši pitanje viza. "Imamo mnogo opcija. Ne želim da govorim o pojedinostima. Ono što želim da vam kažem je da imamo moralnu obavezu prema onima koji su nam pomagali", poručio je američki general.

Poređenja radi, kada su se 1975. Amerikanci povukli iz Vijetnama, oni pripadnici ARVN-a (Vojska Republike Vijetnam, južnovijetnamci koji su se borili rame uz rame sa Amerikancima) koji su ostali u Vijetnamu, a naročito oficiri bili su meta surovih napada komunista koji su ih slali na prinudni rad, logore za prevaspitavanje. Mnogi oficiri su se ubili kako ne bi pali u ruke vijetkongovcima i pobedničkoj Narodnoj vojsci Vijetnama (PAVN).

Kurir.rs