NIJE NIMALO NAIVNO! U jednom selu u Kambodži umrlo na desetine ljudi zbog lošeg vina, stručnjaci objasnili zašto se to dešava

Kod Proma Vanaka (50) dan bi retko prošao a da ne popije nekoliko čaša pirinčanog vina, posebno nakon ozbiljne nezgode koju je imao na motociklu zbog koje nije mogao da radi kao ribar.

Kada je njegov ujak Mut, koji je takođe voleo da pije, preminuo u maju nije bilo sumnje da će na sahrani biti popijeno mnogo pića dok su se prisećali njega sa prijateljima i porodicom, piše BBC.

Vanak je počeo da pije ujutro i prispavalo mu se jako rano te večeri.

Kada se probudio narednog dana, rekao je ženi da se ne oseća dobro.

-Rekao mi je da se oseća veoma umorno i kada je popio vino oči su mu se samo sklopile, rekla je Han Fip.

Fip je rekla da nije mnogo razmišljala o tome i nastavila je da radi oko priprema za drugi dan sahrane. Vanak je ostao kod kuće da spava misleći da je u pitanju samo mamurluk.

Međutim uveče, Vanak je počeo da se trese i da povraća. Fip je pokušala da nagovori svog supruga da odu u lokalnu bolnicu ali on je odbio, rekavši da mu treba odmor, sledećeg jutra je preminuo.

-Otvorio je usta kao da pokušava da pošalje poruku svojoj majci i deci, rekla je njegova supruga.

-Njemu su padale suze niz obraze, preminuo je, mogao je samo da otvori usta, ali nije mogao da govori, dodala je.

Vanak je bio jedan od osmoro ljudi koji su pili na ujakovoj sahrani. Više od 50 ljudi je hospitalizovano, dok je dvoje ljudi umrlo koji su pili vino iz iste serije.

Hun Vi izgubio je dvojicu rođaka i prebačen je u bolnicu nakon što je popio otrovno piće.

-Nakon što sam popio, osetio sam vrtoglavicu, počeo sam da povraćam i osetio sam slabost u rukama i stopalima. Mogao sam da umrem, rekao je.

Masovno trovanje bilo je jedan od tri slučaja trovanja u Kambodži za manje od mesec dana. Trinaest ljudi je umrlo u provinciji Pursat početkom juna, a najmanje 12 ljudi izgubilo je život u Kandalu 10. maja.

Testovi koji su rađeni na uzorku pića koje se pilo na sahrani, pokazalo je da se u njemu nalazio smrtonosni nivo metanola.

Trovanje metanolom nije novi problem u ruralnoj Kambodži - domaća alkoholna pića popularna su na svadbama, seoskim festivalima i sahranama kao jeftina alternativa komercijalno proizvedenom pivu i žestokim alkoholnim pićima.

-Od sredine 1990-ih, kada sam počeo da radim u Kambodži, ovakve stvari su se dešavale konstantno, domaće piće se pravilo u kućama ili prodavnicama i prodavano je piće od pirinča komšijama, rekao je Džonatan Padve, antropolog koji je radio u toj zemlji.

Većina ljudi koji žive u selima u Kambodži ima najmanje jednu, a često i dve ili tri destilerije za kućnu upotrebu, rekao je Padve, ali je naglasio da nema legalnih kontrola, inspekcija ili kontrola kvaliteta te proizvodnje i tog pića.

Metanol ili metil alkohol, je najprostiji alkohol. Vrlo je otrovan (količina od 30 ml može da usmrti čoveka ili da izazove trajno slepilo). U savremenoj industrijskoj proizvodnji zauzima najvažnije mesto, u odnosu na druge alkohole.

S obzirom da je jeftiniji za proizvodnju od etanola - jedine vrste alkohola koja je bezbedna za piće - često se dodaje radi povećanja sadržaja u alkoholnim pićima iz profitnih razloga, posebno u zemljama sa niskim prihodima poput Kambodže.

Zbog povećane smrtnosti u Kambodži, tamošnje vlasti imaju nameru da ljudima objasne da moraju da shvate taj problem vrlo ozbiljno.

Najmanje 15 proizvođača i prodavaca pirinčanog vina su uhapšeni, rekla je policija iz Kambodže, dok je ministar zdravlja pozvao ljude da izbegavaju kontaminirani alkohol.

Dr Knut Erik Hovda, globalni ekspert za trovanje metanolom, sa Univerziteta u Oslu rekao je da dosta treba da se nauči o alkoholu.

-Naravno, da sam otišao u Vladu Kambodže ne bih dozvolio da se prodaje toksični alkohol, ali radije bih se usredsredio na edukaciju ljudi i zdravstvenih radnika kako da to reše kada se to dogodi. To se dešava u poslednjih 100 do 150 godina i to će se i dalje događati, istakao je Hovda.

