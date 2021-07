DA LI JE U MODERNOM DOBU MOGUĆE RADITI MANJE? Na Islandu godinama testirali radnu nedelju od 4 dana, rezultati odlični!

Na Islandu su od 2015. do 2019. godine testirali četvorodnevnu radnu nedelju, odnosno radnici su istu platu primali za manji broj radnih sati. Sada su objavljeni rezultati koji pokazuju da je eksperiment bio "izrazito uspešan" pa su mnogi radnici prešli na kraće radno vreme.

Produktivnost je tokom eksperimenta ostala ista ili je porasla na većini radnih mesta, objavili su istraživači.

Slični testovi se sada sprovode širom sveta, uključujući Španiju i Novi Zeland.

Na Islandu je u eksperimentalnoj četvorodnevnoj radnoj nedelji učestvovalo više od 2.500 radnika, što iznosi oko 1 odsto radno sposobnog stanovništva Islanda. Sve se odvijalo pod pokroviteljstvom gradskog veća Rejkjavika i nacionalne vlade.

Mnogi radnici su prešli sa 40-satne radne nedelje na 35- ili 36-satnu nedelju, rekli su istraživači.

Za sada je 86 odsto islandske radne snage ili prešlo na kraće radno vreme za istu platu ili će tek steći pravo na to, rekli su istraživači.

Radnici pod manjim stresom, osećaju se bolje

Radnici su izvestili da su pod manjim stresom, a tvrde i da se osećaju zdravije, kao i da imaju bolju ravnotežu poslovnog i privatnog života.

"Ova studija pokazuje da je najveći svetski eksperiment sa skraćenom radnom nedeljom u javnom sektoru po svim merama poprimio izvanredan uspeh", rekao je direktor istraživanja.

foto: EPA/ Tatyana Zenkovich

"To pokazuje da je javni sektor zreo za to da bude pionir skraćene radne nedelje, a ovo može biti lekcija iz koje nešto mogu da nauče i druge vlade", rekao je on.

"U modernom dobu je moguće raditi manje"

"Ovo nam pokazuje ne samo da je u modernom dobu moguće raditi manje nego i da su moguće i progresivne promene", rekao je jedan od istraživača.

U Španiji se takođe eksperimentuje sa četvorodnevnom radnom nedeljom za pojedine kompanije, delom i zbog pandemije koronavirusa.

Unilever, britansko-holandska kompanija koja proizvodi robu široke potrošnje, na Novom Zelandu je omogućila radnicima da skrate radno vreme za 20 odsto, a da im u isto vreme plata i dalje ostane ista.

Kurir.rs/Index.hr