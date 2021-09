PUCNJAVA U ILIONOISU: Više osoba ranjeno, napadači se tokom bega sudarili sa vozom

U incidentu koji se dogodio juče oko 16 časova šest osoba je ranjeno a jedan maloletnik je povređen. Svih sedmoro su hospitalizovani i njihovo stanje se, za sada, ne zna, prenosi USA Tudej.

Kako je izvestila lokalna KMOV, trojica napadača otvorila su vatru dok su pokušavali da prođu pored voza na obližnjem železničkom prelazu. Voz je udario u vozilo u kome su se nalazi, a osumnjićeni su pobegli i za njima se traga.

Six people were injured in a shooting in East St. Louis, Illinois, Thursday, including a child. Police are continuing to search for suspects. https://t.co/DDFVBZ2o2e