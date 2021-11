S-500 PROMETEJ ULAZI U OPERATIVNU UPOTREBU Putinov odgovor na NATO letove i rakete blizu ruskih granica! VIDEO

Ruski predsednik Vladimir Putin okupio je u ponedeljak vojni vrh u ruskom letovalištu Soči, kako bi razgovarao na temu naoružavanja pojedinih vidova ruske amrije, sa posebnim osvrtoma na borbenu avijaciju, PVO sisteme i protivraketnu odbranu, kada je navedeno da će Moskvu od raketnog udara protivničke strane uskoro da brani novi sistem S-500 "Prometej", odnosno "Triumfator-M", koji će zameniti paletu zastarelih presretača balističkih raketa iz familije "Galoš"

Putin je u svom izlaganju generalima rekao da se broj NATO letova uz ruske granice na severu i sveroistoku (Baltičke države) povećao. Putin je dodao i da posebnu pretnju predstavlja i pojava ratnih brodova alijanse sa raketnim naoružanjem u vodama Baltičkog i Crnog Mora, sa posebnim naglaskom na crnomorsku zonu i pojavu američkog razarača kao komponentu morskog raketnog štita.

Sve veću pretnju po Putina predstavljaju i planovi raspoređivanja raketa srednjeg i kraćeg dometa u Evropi", što je po Putinu velika pretnja za Rusiju.

Vazdušno-kosmičke snage ključni faktor odvraćanja

„Vazdušno-kosmičke snage, jedan su od najmoćnijih, visokotehnoloških rodova savremene ruske vojske. Pouzdana zaštita Rusije od vazdušnog napada i element održavanja strateškog pariteta. Ova dva elementa direktno zavise od njihove borbene gotovosti i tehničke opremljenosti. Neke naše strane kolege nisu odustale od pokušaja da naruše ovaj paritet, uključujući i razmeštanje elemenata svojih globalnih protivraketnih odbrambenih sistema u neposrednoj blizini naših granica. Ne možemo a da ne primetimo ove pretnje bezbednosti Rusije“, izjavio je Putin pred generalima koji su pomnno slušali njegove reči.

U svom obraćanju Putin je javno saopštio i podatke da je država u okviru svog programa naoružanja za protekle četiri godine proizvela 25 sistema S-400 i preko 70 savremenih borbenih aviona, a modernizovano je više od 20 sistema S-300 i 90 još aviona borbenih aviona.

„Moramo da poboljšamo vazdušno-kosmičku odbranu. Ova potreba je izazvana razvojem inovativnog udarnog oružja vodećih zemalja sa naprednim parametrima brzine ( u prevodu hiperzvučno oružje). Planovi SAD da rasporede rakete srednjeg dometa u Evropi su dobro poznati... i predstavljaju veliku opasnost i pretnja nama. Naše trupe moraju da budu snabdevene, u narednih nekoliko godina, sa dodatnih 200 aviona i 26 sistema S-350 i S-400, kao i prvim proizvodnim prototipom ili prvim proizvodnim modelima najnovijeg sistema S-500. PVO-PRO ) Protivvazdušna i Protivraketna odbrana) bi trebalo da dostigne 80 odsto moderne opreme do 2025-2027.

S-500 ključni element ruskog raketnog štita

O raketnom sistemu S-500 se govori već nekoliko godina i predstavlja kombinaciju kako PVO sistema, tako i sistema za protivraketnu odbranu. Neki ga zovu i "ubicom satelita".

Sistem je soposban da uništi ne samo aerodinamične ciljeve (avione, helikoptere", nego i balističke i krstareće rakete. U odnosu na S-400 koji uništava ciljeve koji se spuštaju, S-500 kako je do sad navedeno moži će da uništava ciljeve tokom penjanja i na srednjom delu trajektorije balističkih raketa. To znači da ovaj sistem kako je navedeno može da uništi cilj na visini do 200 kilometara i na udaljenosti od 600 kilometara. Ovaj sistem je sposoban i da uništi antisatelitske sisteme i satelite koji se nalaze u nikom letu u orbiti zemlje.

Takođe navodi se i da je sistem sposobna da uništi do 10 balističkih nadzvučnih ciljeva koji lete sa brzinom od 7 metara u sekundi. Ruski stručnjaci tvrde da raketnom sistemu S-500 ne može pobeći ni stelt lovci 5. generacije F-22 i F-35.

Rusija za sad pojedinačno opituje pojedine sklopove i podsklopove ovog PVO i PRO raketnog sistema, koje zapadni mediji dođživljavaju kao veoma ozbiljnu pretnju NATO paktu. Serijska isporuka ruskoj vojsci zakazana je za 2025.

Kao je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije sistemom S-500 trebala bi biti opremljena 1. Armija protivvazdušne i protivraketne odbrane koja pokriva rusku prestonicu.

Pre nešto više od godinu dana Vladimir Dolbenkov generalni direktor konstruktorskog biroa za specijalnu opremu koncerna "Almaz-Antej" je rekao da su stručnjaci ovog koncerna napravili jedinstveni raketni sistem nove generacije "Triumfator -M" i da je sledeća faza testiranje ovog sistema kao celine.

Stručnjaci ističu da je raketni sistem zemlja-vazduh S-500 Prometej potpuno nova generacija univerzalnih sistema za dalekometno presretanje ciljeva u u vazduhu sa potencijalom protivraketne odbrane. Sistem S-500 će po svojim karakteristikama kako tvrde ruski stručnjaci biti znatno bolji od svog prethodnika S-400 i američkog raketnog sistema Patriot PAC-3.

Za razliku od sistema S-400, koji je Rusija prodala Kini i Turskoj i koji je od interesa za mnoge zemlje, Moskva u dogledno vreme ne namerava da proda najnoviji S-500 „za bilo koji novac“, tvrdilo se u aprilu prošle godine, međutim, početkom novembra ove godine direktor Federalne službe Rusije za vojno-tehničku saradnju Dmitrij Šugajev izjavio je da bi Indija i Kina mogli biti prvi kupci sistema S-500.

Taktičko tehnički podaci o S-500 O sistemu S-500 za sad ima malo podataka i u pitanju su isključivo procene, a ne stvarni podaci proizvođača, pa se moraju zeti sa rezervom i kao spekulacija. Bez obzira na to podaci su impresivni. Taktička jednica: Divizion, koju čini radar velikog dometa navodno OAR tipa 96L6-1 “Jenisej”, za klasično presretanje ili u verziji za protivraketnu odbranu pod nazivom "Abakan" otporan na elektornska ometanja i sposobnost praćenja hiperzvučnih raketa, komandna stanica za upravljanje sistemom, koja im zadatak izbora ciljeva i u pitanju je centar za lanisranje raketa, zatim tu je 6-8 lansirno oruđa, kao i radar za navođenje raketa na cilj. Otkrivanj ciljeva osmatračkim radarom do 800 km, balističkih raketa do 2.000 kilometara Domet po daljini do 600 kilometara, Po visini od 185-200 kilometara Vreme reagovanja sistema 3 sekunde Presretanje 10 ciljeva istovremeno Rakete: Ono što je dostupno od podataka o raketema jeste da ovaj sistem koristi kombinaciju onih na sistemima S-300 i S-400 , ali i sa sistema S-350, kao i upotrebu dva tipa raketa pre svega namenjeni za presretanja balističkih raketa tipa 77N6 i 77N61 SLO (Samohodno lansirno vozilo) nosi dva kontejnera sa raketama