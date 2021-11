NAJPOZNATIJU ATRAKCIJU NA KANARSKIM OSTRVIMA UNIŠTAVAJU TURISTI Popisano 298 mesta za s*ks na dinama!

Prekomerni turizam se redovno okrivljuje za gušenje istorijskih gradova, pokrivanje svetski poznatih znamenitosti đubertom i ubijanje lokalnog života u turističkim žarištima širom sveta. Sada se kaže da turisti koji imaju seks stoje iza postepenog uništavanja plaža i rezervata prirode u Evropi.

Specijalni rezervat prirode ''Dunas de Maspalomas'', na španskom ostrvu Gran Kanarija, poznat je po divljim peščanim dinama koje se protežu iza svetionika na obali mora i redovno je na vrhu liste stvari koje treba videti na ostrvu.

Peščane dine, koje su zakonom zaštićene od 1982. godine, jedan su od poslednjih preostalih sistema dina u Evropi. One pružaju mesto za odmor pticama koje migriraju između Afrike i Evrope, prenosi CNN.

Ali dine se lagano pretvaraju u drugačiju vrstu odmarališta i to za one turiste koji se na dinama zapravo i neće odmarati, već naprotiv, biti vrlo živahni.

Članak u časopisu Journal of Environmental Management pod nazivom '5S - sand, sun, sea and sex with strangers (prev. 5S - pesak, sunce, more i seks sa strancima), bavi se uticajem na životnu okolinu s obzirom da je taj obalski rezervat vrlo popularna destinacija kruzera.

foto: 360b / Alamy / Alamy / Profimedia

Istraživači su popisali 298 ''mesta za seks'' na plaži, na ukupnoj površini od više od tri kvadratna kilometra, uglavnom među ''grmljem i gustom vegetacijom'' te na samim dinama po kojima je ovo područje poznato.

Proučavali su ih tokom maja 2018. godine, u razdoblju koje je uključivalo i lokalni Gay Pride festival.

Seksualne aktivnosti turista i dolazak silnih kruzera jako utiču ne samo na dine, već i na osam autohtonih biljnih vrsta, od kojih su tri endemske.

Seksualna gnezda među dinama

Turisti gaze vegetaciju, čupaju biljke i razmiču pesak, praveći svoja sopstvena 'gnezda' - ponekad ih čak i ograde, pa bacaju otpad uključujući opuške od cigareta, prezervative, toalet papir, maramice i limenke.

Takođe, koriste dine kao toalet jer su istraživači pronašli brojna 'mesta mokrenja i defekacije'.

Što je neko mesto za seks udaljenije, to je više puta korišćeno i više đubreta je na njemu ostavljeno, primetili su istraživači.

Iako vlasti ostavljaju vreće za smeće na nekim većim područjima, one su uglavnom stalno pune i niko ih ne odnosi.

Čak je i u posebnoj zoni među dinama, koja je inače zabranjena za posete, pronađeno 56 mesta za seksualne susrete.

Kao rezultat takve aktivnosti turista, došlo je do 'potpunog nestajanja' ekološke edukacije u rezervatu, navodi se u studiji. Rezervat je, inače, izvorno zamišljen tako da mu edukacija bude primarna delatnost.

Osim toga, čak su i mnogi džinovski gušteri Gran Kanarije - inače popularan prizor na Kanarskim otocima - 'uginuli nakon što su pojeli prezervative koje su ostavili nezasiti turisti', napisao je Patrik Hesp, jedan od autora izveštaja.

Kurir.rs/CNN/Jutarnji list