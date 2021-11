AMERIKANCI NE ŽELE BAJDENA: Katastrofalni rezultati ankete pokazali da večina birača želi drugog predsedničkog kandidata demokrata

Podrška 78-godišnjem predsedniku konstantno pada a najnovija anketa Hila i HarisX-a pokazala je da 61 procenat Amerikanaca smatra da bi Bajden trebalo da odustane od kandidovanja za drugi mandat i pusti drugog da se učestvuje u trci za predsednika.

Manje od četvrtine ispitanika, njih 24 procenta, smatra da bi Bajden trebalo ponovo da se kandiduje za predsednika, dok je 15 procenata neodlučno. Bajden, očekivnao, najviše podrške dobija od demokrata - 45 procenata, dok čak 87 posto republikanskih birača želi da mu bidi leđa.

Najveći udarac Bajden je pretrpeo od "nesvrstanih" birača, istih onih koji su mu 2020. pomogli da udđe u Belu kuću. Čak 57 posto njih želi novog predsednika.

Istraživanje DeMojn redžistra i Mediakom Ajove pokazalo je da bi, da se izbori sada održavaju, Donald Tramp pobedio Trampa - bar u Ajovi. Čak 51 posto birača ove američke države glasalo bi za Trampa, a 40 za Bajdena.

Istraživanje Univerziteta Safolk pokazalo je da će Bajden 2024. godine izgubiti od Donalda Trampa, ako se on bude kandidovao. Anketa je pokazala da bi Tramp imao četiri izborna poena više od Bajdena - 44:40, što je svakako više nego što je Tramp osvojio na izborima 2016. godine.

Demokrate osim Bajdena imaju još jedan problem. Njegova potpredsednica Kamala Haris je još nepopularnija od njega. Dok je anketa Safolka pokazala da svega 38 posto Amerikanaca podržava Bajdena, svega 28 posto njih je za Harisovu, što je ubedljivo najgori rezultat nekog američkog potredsednika u istoriji.

Glavni Bajdenov problem je što, uprkos tome što američka ekonomija cveta, običan svet to ne vidi.

Problemi sa snabdevanjem doveli su do toga porasta cena sve robe, a najviše namirnica i gasa. Uz to, SAD nemaju dovoljno vozača kamiona što dovodi do problema u snabdevanju i samim tim nestašicama u prodavnicama.

Plate američkih radnika porasle su 5 posto ali se to ne odražava na njihov budžet jer su cene namirnica u supermarketima, zbog gorepomenutih problema, skočile 10 procenata.

Kurir.rs