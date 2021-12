PUTIN O PRAVIMA RUSA NA ISTOKU UKRAJINE: Vlada rusofobija, to je prvi korak ka genocidu!

"Moram da govorim o rusofobiji kao o prvom koraku ka genocidu. To se trenutno dogadja u Donbasu (kako se naziva oblasi na istoku Ukrajine). Mi to dobro vidimo, mi to znamo. I to naravno liči na genocid o kome ste govorili", rekao je Putnin jednom novinaru za vreme sastanka Presedničkog saveta za ljudska prava.

On je odgovarao novinaru, Ukrajincu ruskog porekla koji je od njega zatražio da uvede pojmove genocid i podsticanje na genocid u ruski zakon. Taj novinar koji je 2018. i 2019. bio u zatvoru u Ukrajini je rekao da ljudi koji govore ruski i pripadnici ruskog naroda na istoku Ukrajine, u Donbasu, imaju "nepodnošljive uslove života". On je poredio situaciju tamo sa zločinima holokausta.

Te izjave su date u vreme kada je istok Ukrajine ponovo u centru velikih medjunarodnih tenzija kada zapad optužuje Moskvu da je koncentrisala desetine hiljada vojnika sa planom mogućeg napada na tu zemlju.

U toj zoni sedam godina se vodi rat izmedju Kijeva i proruskih sepratista. U sukobu je stradalo više od 13.000 ljudi, i politički dogovor, predvidjen po Minskim dogovorima iz 2015. godine je u zastoju.

Rusija se smatra glavnom zemljom koja podržava i finansira pobunjenike, mada ona to negira.

Ruske vlasti i ruski državni mediji redovno optužuju Kijev da je pothranio taj sukob sledeći diskriminatorsku politiku prema stanovništvu ruskog porekla, što ukrajinska vlada čvrsto demantuje.

