POOŠTRAVAJU MERE ZBOG OMIKRON SOJA U Evropskoj uniji raste broz zaraženih MUNJEVITO! Nove mere već stupile na snagu!

Nova verzija omikron soja koronavirusa širi se Evropom brzinom munje i verovatno će postati dominantna u Francuskoj početkom sledeće godine, upozorava francuski premijer Žan Kastek. Francuska je od danas zabranila sva putovanja koja nisu neophodna u i iz Ujedinjenog Kraljevstva, gde je zabeležen veliki broj infekcija. Isti strah imaju i u Holandiji, gde zdravstveni stručnjaci savetuju striktno zatvaranje. Sve više evropskih zemalja već usvaja ili najavljuje oštrije mere protiv krone.

Evropa, koja je do sada zabeležila više od 89 miliona zaraženih i 1,5 miliona umrlih od kovida, sprema se za novi talas infekcija novom verzijom omikrona. Dodatne mere i ograničenja stoga su već najavljene u Francuskoj, Nemačkoj, Irskoj, Danskoj, Holandiji, kao i u Italiji, Austriji, Grčkoj i Portugalu, prenosi Bi-Bi-Si.

Francuska

Francuska je od danas zabranila sva nebitna putovanja u i iz Velike Britanije, koja je do sada najteže pogođena zemlja u regionu. Treći dan zaredom prijavljen je rekordan broj zaraženih Covid-19 - potvrđeno je više od 93.000, a najviše ih je uzrokovano omikronom. Francuzi su tako zatvorili svoje granice u petak u 23 časa za putnike koji odatle stižu iz poslovnih ili turističkih razloga. Kao rezultat toga, formirali su se dugi redovi u luci Dover i na železničkim terminalima Eurostar, dok su ljudi pokušavali da uđu u zemlju pre nego što je zabrana stupila na snagu.

Država takođe premošćuje jaz između druge i treće doze vakcine i zahteva da PCR uslov uđe u restorane, kao i sav javni prevoz na velike udaljenosti. Osim toga, otkazane su sve zvanične novogodišnje proslave i vatromet. Francuski premijer Žan Kastek najavio je da će vlada sledeće godine preduzeti nove korake kako bi prekinula oklevanje ljudi oko vakcinacije, rekavši da je neprihvatljivo da nekoliko miliona Francuza odbije da se vakciniše i da ugrozi živote cele zemlje.

Irska

U Irskoj, gde je čak trećina novih slučajeva posledica nove verzije omikrona, očekuje se da će se infekcije širiti daleko brže od bilo čega što smo do sada videli. Stroža ograničenja uvode se od ponedeljka, kada će restorani, pozorišta i bioskopi morati da se zatvaraju svako veče do 20 časova. Zaposleni u ovim delatnostima su zabrinuti, a ovaj potez kritikovali su i pojedini političari u vladinoj koaliciji, uvereni da će nova pravila samo podstaći okupljanje u domovima. Sportske manifestacije će moći da se održavaju samo sa pola kapaciteta ili će broj učesnika biti ograničen na 5000. Svadbena slavlja će moći da se održavaju do ponoći, ali uz maksimalno 100 zvanica. Međutim, već je tako da ljudi iz najviše četiri domaćinstva mogu da se druže. Vlada će u ponedeljak objaviti nove finansijske mere za podršku kompanijama pogođenim novim pravilima.

Nemačka

Nemački ministar zdravlja Karl Lauterbah rekao je novinarima u petak da zemlja treba da se pripremi za izazov koji nikada ranije nije imala, a tamošnja agencija za javno zdravlje identifikovala je Francusku, Norvešku i Dansku kao zemlje visokog rizika zbog rastućih infekcija. Nemačka danas izveštava o više od 42.000 slučajeva zaraze, 8.000 manje nego u petak.

Holandija

U međuvremenu, holandski zdravstveni stručnjaci, prema izveštajima lokalnih medija, uvereni su da država treba da uvede striktno zatvaranje. Prema rečima holandskog premijera Marka Rutea, omikron bi mogao da postane dominantna vrsta u zemlji do januara, slično kao u Francuskoj. U Holandiji, barovi, restorani i većina prodavnica moraju da se zatvore do 17 časova od kraja novembra. Akcija, za koju se očekuje da se završi pre Božića, sada će se nastaviti do 14. januara. Holandija je u petak zabeležila više od 15.400 novih infekcija korona virusom, manje nego prethodnih dana, ali mnogo više nego ikada ranije tokom pandemije. Kako se njihov zdravstveni sistem suočava sa velikim prilivom pacijenata sa virusom korona, sve intervencije osim hitne operacije se odlažu.

Danska

Danske vlasti saopštile su u petak da će zatvoriti bioskope, pozorišta i koncertne sale zbog rekordnog broja novih infekcija korona virusom i ograničiti radno vreme restorana. Vlada takođe planira da privremeno zatvori druga javna mesta na kojima se ljudi okupljaju, poput muzeja i zabavnih parkova. Restorani i nočni klubovi će morati da zatvore svoja vrata u 23 sata umesto u ponoć, a prodaja alkohola biće zabranjena posle 22 sata. Mere će stupiti na snagu u nedelju u 8 sati ujutru na period od četiri nedelje. Ovo su prve ozbiljne mere, uključujući potpuno zatvaranje pojedinih objekata od kada je država u septembru ukinula sva ograničenja.

Austrija

I Austrija je odlučila da pooštri uslove za ulazak u zemlju u ponedeljak zbog omikrona. Prema novom zakonu, samo vakcinisanim protiv Kovid-19 ili pacijentima biće dozvoljen ulazak u zemlju bez obaveznog karantina. Pored toga, biće potreban trenutni negativan PCR test ili sertifikat o dodatnoj vakcinaciji da bi se izbegla samoizolacija. Od ponedeljka je ulazak u Austriju moguć samo ako su ispunjeni uslovi za PCR

talija, Grčka i Portugal

Italija, Grčka i Portugal saopštile su ranije ove nedelje da će posetioci EU, uključujući vakcinisane, morati da dostave negativan rezultat testa prilikom ulaska u zemlju.

