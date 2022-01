BATALIO POLITIKU I OKRENUO SE ZDRAVOM ŽIVOTU Trampov šef diplomatije Majk Pompeo izgubio 41 kilogram za šest meseci! Ovo je recept

Bivši američki državni sekretar Majk Pompeo izgubio je 41 kilogram u poslednjih šest meseci. U vreme kada se promenila vlada u Sjedinjenim Državama i Pompeo je prepustio funkciju Entoniju Blinkenu, ovaj drugi je odlučio da je došlo vreme da živi zdravijim životom. Prema rečima Pompea, odlučujući trenutak bio je broj na ličnoj vagi, koji je pokazao 136 kilograma.

Bivši direktor CIA-e Majk Pompeo suočio se sa mnogim izazovnim izazovima u svojoj karijeri, a jedan od poslednjih sa kojima se suočio na ličnom planu bio je gubitak težine. Pompeo je za Njujork post govorio o gubitku kilograma, temi o kojoj nerado govori jer se plaši da će se ponovo udebljati.

foto: EPA

Njegova priča počinje kao i milioni drugih širom sveta; 14. juna 2021. izmerio se, a broj ga je šokirao. Sledećeg jutra rekao je svojoj ženi: „Danas je ovaj dan“, i njegovo putovanje ka zdravijem načinu života je počelo.

"Počeo sam da vežbam, ne svaki dan, već skoro svaki. Počeo sam i da se hranim zdravije i moja težina je počela da se smanjuje", rekao je 58-godišnji Pompeo. Rekao je da je uložio u kućnu teretanu, koju je uredio u podrumu kuće, gde je ugradio i stalak za tegove i bicikl za vežbanje.

"Trudim se da odem tamo pet do šest puta nedeljno, gde treniram najmanje pola sata. Sve sam radio sam, nisam angažovao ni ličnog trenera ni dijetetičara", otkrio je on.

Težina je počela da se akumulira kada je prvi put izabran u Kongres 2010. godine, gde je predstavljao državu Kanzas.

foto: EPA

"Istina je da sam ceo život imao problema sa gubitkom kilograma. Najvažnije mi je da to uradim kako treba i da budem disciplinovan", rekao je Pompeo, priznajući da je promena u razmišljanju koja se desila tokom godina takođe bio važan.rad u politici, ali ne toliko u zdravlju i zdravom životu. Odrekao se hamburgera, ugljenih hidrata i slatkiša, koji su mu bili stalno na stolu pored kompjutera i tokom dugih godina putovanja na drugi kraj sveta.

Uprkos ishrani, zadržao je porodičnu tradiciju posećivanja restorana, ali sada radije naručuje zdraviju hranu umesto američkih palačinki sa sirupom. „I dalje posećujemo restorane i važno je da održimo neke tradicije, ali sada naručujemo belance i ćureću slaninu“, rekao je bivši američki državni sekretar.

„Naša porodica se uvek okuplja zbog hrane. Dolazimo iz Italije, tako da uvek imamo testenine, hleb, sir i poslastice na našim trpezama. Uživaćemo i dalje u ovim obilnim obrocima, samo što ću sada ja jesti samo salatu“, on našalio se. "To je bio krug vrline, a ne začarani krug koji sam ranije vrtio, tako da sam uspeo da izgubim 41 funtu za pola godine", rekao je on i dodao da je u prošlosti koristio probleme sa stopalima kao izgovor da izbegne gubitak. težina.trebalo je više kretanja.

„Smršao sam 45 kilograma u poslednjih 10 ili 11 godina. To su bile godine koje su se poklopile sa povredom stopala, pa sam sebi rekao da sam se zato toliko udebljao“, otvoreno je priznao Pompeo i dodao da ništa drastično zapravo se desilo njegovim stopalima, to je bilo samo habanje na zglobovima.

Ali Pompeo nije jedini koji ima problema sa težinom. Prema najnovijem istraživanju Galupa iz januara 2022. godine, čak 41 odsto odraslih Amerikanaca prijavilo je prekomernu težinu u poslednjih pet godina, što je pad sa 36 odsto u prethodnih pet godina. Kompanija je istakla da su njihovi rezultati u suprotnosti sa rezultatima federalne zdravstvene statistike, koja pokazuje da je skoro tri četvrtine Amerikanaca gojazno ili gojazno. Političar to razume i kaže: „Niko ne želi da prizna da se ugojio ili da ima višak kilograma, uprkos svim dokazima koji govore suprotno“.

Njegova fizička transformacija, međutim, nije prošla nezapaženo na društvenim mrežama, gde su se pojavili mnogi komentari, od kojih mnogi nisu bili previše hvale vredni. „Postovi su bili veoma nepristojni ili jednostavno netačni. Nagovestili su da imam rak“, rekao je Pompeo i dodao: „Niko me nije zvao i pitao šta se zaista dešava sa mnom. To nije slučaj sa njegovim prijateljima, uključujući i njegovog bivšeg kolege Dejvida Urbana, koji ga je prvi pohvalio zbog njegovog lepog izgleda na sastanku povodom godišnjice mature. Urban je za Njujork post rekao: „Majk nije prva osoba koja se ugojila kada je ušla u politiku. On putuje po svetu i u avionu je čak i posle 13 ili 14 sati. Veoma je teško održavati rutinu ili trenirati. Stavljate uslugu na prvo mesto. Putovao sam sa njim u Evropu na 100. godišnjicu primirja posle Prvog svetskog rata, radio je do kraja.

„Ovo je potvrdio i Majk (58) koji je rekao da su njegovi prethodnici posle sastanaka obično odlazili u dobar restoran. naručio večeru, ali to sam nije iskoristio: „Svi u mom timu će vam reći da sam više voleo da odem u hotel i naručim hamburger iz hotelske kuhinje. Pojeo sam ga dok sam radio. A kada radite i jedete u isto vreme, ovo dvoje možete nastaviti na neodređeno vreme."

Bivši američki državni sekretar želi da njegova priča podstakne nekog drugog da vodi zdraviji način života: „Teško je i nije trajno. Nije mi garantovala da ću zadržati tu težinu, ali ako smo svesni da se dobre stvari dešavaju Ako insistirate na njima to može svako." Pomogla joj je i podrška najmilijih, supruge, sina Nika i njegove verenice Rejčel. „Činjenici da sam bio uspešan na ovom putovanju svakako je pomogla podrška supruge i porodice. Svi su me podržavali u zdravijem načinu života, što je i bio moj fokus.

U međuvremenu, pojavile su se glasine da će na njegovu promenu izgleda uticati njegova odluka da se kandiduje za predsednika 2024. godine, ali Pompeo se smeje: „Istina je da se spremam za 2044. i nadam se da ću biti i ovde. 2054. Moj sin se ženi u julu, pa sam želeo da ozdravim i nadam se da ću uskoro biti deda, ali ne mogu da pričam o tome. Njegova porodica i jednog dana, nadamo se, mnogo unučadi."

Kurir.rs/24ur