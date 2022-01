PRST U OKO PEKINGU Janša izazvao gnev Kine da podržava Tajvan kao nezavisnu državu!

Slovenački premijer Janez Janša digao je prašinu u Sloveniji kada je u polusatnom intervjuu za indijsku nacionalnu televiziju snažno stao u odbranu Tajvana, i rekao da podržava njihovo otcepljenje od Kine i istakao značaj saradnje sa Tajpehom. Janša je tom prilikom rekao i da će Slovenija podržati svaku suverenu odluku Tajvanaca ako žele da žive samostalno ili ako odluče „slobodno, bez prinude, vojne intervencije, iznude ili strateške prevare, kao što se trenutno dešava u Hong Kongu, žele da budu deo Kine", pišu slovenački mediji.

Kina najveći partner Slovenije

Prema podacima Saveta Privredne komore Slovenije , kojim predsedava Žiga Vavpotič, neke kompanije su dobile otkaze ugovora, neke poruke o prekidu fizičke ili onlajn prodaje proizvoda, a pojedini kineski partneri odustali su od vec" dogovorenih poslovne investicije. Sa time Kina je Sloveniji dala do znanja da će proći kao Litvanija, gde je spor sa Kinom ozbiljno pooštrio carinske procedure sa najvećom azijskom ekonomijom.

Izvršni odbor Saveta Privredne komore Slovenije naglasio da je Slovenija izvozno orijentisana privreda, a Kina jedan od njenih najvećih partnera van EU. Tokom ekonomskog oporavka nakon krize, sve što otežava ekonomsku saradnju nije u interesu privrede.

Ekonomska realnost iznad ličnih stavova

Na izjave Janše o Tajvanu, na Fejsbuku je u sredu uveče reagovao je ministar privrede i potpredsednik Vlade Slovenije Zdravko Počivalšek. On je naglasio da je Kina jedan od najvećih ekonomskih partnera Slovenije van EU, dodajući da „lični stavovi, čak i ako su izneseni u najboljoj nameri, moraju uzeti u obzir ekonomsku realnost". Prema njegovim rečima, slovenačka spoljna politika mora imati u vidu slovenačke ekonomske interese.

- Izjava premijera Janeza Janše da su u toku pregovori sa Tajvanom o uspostavljanju misija ostaje predmet mnogih analiza na kineskoj strani. Gotovo osam godina, kao dopisnik, redovno sam pratio dnevne konferencije za štampu u kineskom ministarstvu spoljnih poslova, ne sećam se da sam ikada zvanično izjavio, „da su (zbog nekog događaja) duboko šokirani". Kineske sagovornike najviše je uznemirilo to što je Janša Tajvan proglasio demokratskom zemljom i time mu dodelio suvereni status. Ovo je grubo kršenje opšte prihvaćenog principa UN o jednoj Kini, kojeg je do sada ispoštovala Slovenija. Do sada je saradnju Slovenije i Tajvana pokrivala kancelarija u Beču. Osnivanje slične kancelarije na obe strane je, prema kineskim komentatorima, prvi indirektni korak ka postepenom priznavanju Tajvana kao suverene države, što je američki cilj. Kina će to sprečiti po svaku cenu, ako bude potrebno, čak i silom. Kineski stručnjaci smatraju da iza akcije stoji zvanični Vašington, koji pokušava da ubedi zemlje Centralne i Istočne Evrope na slične korake. Ovim škakljivim potezom Janša bi trebalo da izrazi privrženost američkoj politici, između ostalog, da ispravi grešku priznavanjem pobede bivšem predsedniku Trampu pre objavljivanja rezultata i proglašavanjem Bajdenu slabim predsednikom. Janšin potez može da zakomplikuje i odnose Kine i EU, u trenutku kada više nije jasno da li je Kina i dalje strateški partner EU ili samo strateški i sistemski rival Sjedinjenih Država države. Činjenicu da je Janša najavio novu politiku Slovenije prema Tajvanu samo dve nedelje pre početka Zimskih olimpijskih igara u Pekingu kineski politički krugovi prihvatili su kao izrazito neprijateljski gest, jer SAD i dalje pozivaju zemlje učesnice na bojkot Olimpijade. Pojedine dobro obaveštene kolege tvrde da kineska strana sprema nove velike ekonomske mere protiv Litvanije, koje će biti, bar delimično, usmerene protiv Slovenije, izjavio je za mariborsku Večer dugogodišnji dopisnik iz Kine Uroš Lipušček.

Pahor: Tajpej umesto Tajvana je prihvatljivije Odgovarajući na Janšine reči o Tajvanu i Kini, predsednik Slovenije Borut Pahor je istakao da je ta država od uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Kinom dosledno branila princip „jedne Kine". - Tajpej ima privredna predstavništva u 20 zemalja članica EU. Ideja o otvaranju ovakvog predstavništva u Sloveniji nije nova. Predsednik to vidi kao podsticaj ekonomskim odnosima. Predsednik je namerno napravio razliku između Tajpeja, glavnog grada Tajvana, i Tajvana kao zemlje. Zemlje članice EU imaju „predstavništva u Tajpeju", a ne Tajvan, čemu se NR Kina oštro protivi jer Tajvan smatra delom svoje teritorije i protivi se nezavisnosti ostrva, saopštio je kabinet predsednika.