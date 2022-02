PRVA REAKCIJA MOSKVE NA ODLUKU PENTAGONA! To je destruktivan potez koji smanjuje šanse za političko rešenje krize

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, Aleksandar Gruško, kaže kako je odluka SAD-a "destruktivna i neopravdana". Dodao je da će slanje američkih trupa "oduševiti" ukrajinske vlasti koje će "nekažnjeno" nastaviti da sabotiraju sporazum iz Minska, prenosi BBC.

Podsetimo, juče je objavljeno kako će Sjedinjene Države da pošalju skoro 3.000 dodatnih vojnika u Poljsku i Rumuniju kao pojačanje istočnoevropskim saveznicama NATO-a u suočavanju, kako to objašnjava Vašington, sa ruskom pretnjom Ukrajini.

Moskva je nagomilala više od 100.000 vojnika uz ukrajinsku granicu, ali odbacuje navode Zapada da planira invaziju na Ukrajinu, ali najavljuje da će uzvratiti merama koje ne precizira, ako joj NATO ne garantuje da se neće dalje širiti i da neće nikad prihvatiti Ukrajinu u članstvo.

Američka vojska je prošle nedelje stavila 8.500 vojnika u stanje pripravnosti za prebacivanje u Evropu.

Formacija Strajker od oko 1.000 američkih vojnika stacioniranih u Vilseku u Nemačkoj biće poslata u Rumuniju, rekao je Pentagon.

Bajden i Makron se dogovorili o usklađenom delovanju prema Rusiji Američki predsednik Džo Bajden i njegov francuski kolega Emanuel Makron dogovorili su se u sredu da će usklađeno odgovoriti na rusko vojno prisustvo na ukrajinskoj granici, saopštila je Bela kuća. U telefonskom razgovoru koji se dogodio pošto Makron nije isključio mogućnost posete Rusiji radi pronalaska diplomatskog rešenja krize, dvojica čelnika su "potvrdila podršku suverenitetu i teritorijalnoj celovitosti Ukrajine", istakla je američka administracija. Razgovarali su i o "koordiniranju koje je upravo u toku na diplomatskoj i na nivou priprema za uvođenje brzih i oštrih privrednih sankcija Rusiji u slučaju dalje okupacije Ukrajine". -Predsednik Bajden i predsednik Makron su se dogovorili da će njihovi timovi biti u redovnom kontaktu, konsultujući se ujedno sa saveznicima u NATO-u i sa partnerima u EU-u, u vezi sa našim koordiniranim i globalnim pristupom rešavanju tih problema, dodaje se.

Oko 1.700 pripadnika, uglavnom iz 82. Erborn Divižn, biće poslato iz baze Fort Brag u Severnoj Karolini u Poljsku.

Još 300 drugih američkih vojnika biće premešteno iz Fort Braga u Nemačku.

Cilj je, objasnio je portparol Pentagona Džon Kirbi, da s epošalje "snažan signal" ruskom predsedniku Vladimiru Putinu kao i "iskreno, svetu, da je NATO važan Sjedinjenim Državama i našim saveznicima".

-Znamo da Putina ljuti NATO. To ne krije. Mi sada dajemo do znanja da smo spremni da branimo naše saveznike NATO-a ako do toga dođe. Nadamo se da neće, rekao je.

Poljski ministar odbrane Mariuš Blaščak pozdravio je raspoređivanje kao "snažan signal solidarnosti", a glavni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao da je NATO-ov odgovor Rusiji defenzivan i proporcionalan.

Napori za postizanje diplomatskog rešenja nisu dali rezultat poslednjih nedelja, jer Zapad odbacuje ruske zahteve da dobije bezbednosnu garanaciju o neširenju NATO-a na istok, a Moskva ne pokazuje znakove popuštanja.

