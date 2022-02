PRINC ENDRU POSTIGAO SPORAZUM SA SVOJOM ŽRTVOM Kraljica plaća milionski račun ali osramoćenom vojvodi nema povratka na staro

Suma koju će osramoćeni vojvoda od Jorka morati da plati svojoj žrtvi nije otkrivena, ali se spekuliše da bi mogla da iznosi čak 12 miliona funti. Britanski mediji prenose da će njegova majka, kraljica Elizabeta II, platiti ceh iako je princ nedavno prodao svoj zamak u Švajcarskoj za 18 miliona funti.

Sporazum je pokušaj da se podvuče linija i izbegne skandal u godini kada kraljica proslavlja platinasti jubilej, 70 godina na tronu. Endru, ipak, neće imati nikakvu zvaničnu ulogu, a možda neće ni prisustvovati proslavama koje su planirane za jun.

Endru je samo nekoliko nedelja ranije rekao da će na sudu osporiti slučaj Viržinije (Roberts) Žufre koja je prošlog meseca tužila 61-godišnjeg princa pred sudom u Njujorku.

Mama plaća

Iako je tvrdio da je nevin, princ je juče pristao da plati pozamašnu sumu novca da slučaj ne stigne do porote, a Telegraf prenosi da će kraljica biti ta koja će platiti Žufreovoj u roku od 30 dana.

Britanski list navodi i da će žrtva i njena humanitarna organizacija koja pomaže žrtvama napada dobiti više od 12 miliona funti, a da će kraljica to platiti sredstvima iz svog privatnoj imanja, vojvodstva od Lankastera, koji od nedavno vredi 23 miliona funti.

Sporazum

Iako sporazum ne sadrži ni zvanično priznanje krivice niti izvinjenje, navodi se da je Žufreova bila "žrtva zlostavljanja" i da princ žali zbog svojih veza sa Epstinom.

Princ je takođe priznao da je Žufreova (38) bila žrtva "nepravednih javnih napada" a da on nikada nije želeo da "ukalja njen ugled".

"Poznato je da je Džefri Epstin tokom mnogo godina zlostavljao nebrojene mlade devojke. Princ Endru žali zbog svoje povezanosti sa Epstinom i poštuje hrabrost Žufreove i drugih žrtava. Obećao je da će pokazati svoje žaljenje zbog povezanosti sa Epstinom podržavajući borbu protiv seksualne trgovine i pružajući podršku žrtvama“, stoji su sudskim spisima.

Tvrdila da ju je princ zlostavljao kada je imala 17 godina

Sredinom januara, američki sud odbio je žalbu princa Endrua pa je protiv njega ostala aktivna optužba za seksualno zlostavljanje maloletnice koju je podnela Žufre.

Ona je u tužbi navela da je pokojni Epstin trgovao njenim telom i prisilio je na seks sa svojim prijateljima, među kojima je bio i princ.

Tvrdila je i da ju je Endru zlostavljao i u Epstinovoj kući na Menhetnu i na njegovom privatnom ostrvu na američkim Devičanskim ostrvima. Dodala je i da je princ bio svestan da je ona u to vreme bila maloletna, preneo je CNN.

Epstin je osuđen za seksualno zlostavljanje nakon čega se 2019. godine ubio u zatvoru na Menhetnu. Princ je, pak, demantovao optužbe Žufreove.

Nagodba sa Epstinom

Američki okružni sudija Luis Kaplan rekao je da prinčevi advokati nisu uspeli da ospore ustavnost tužbe koju je Žufre podnela u avgustu. Njegovi advokati tvrdili su da tužba nije bila jasno sastavljena i da je nevažeća zbog sporazuma sa Epstinovim advokatima iz 2009.

Tvrdili su da Žufre svojom tužbom krši uslove nagodbe pri kojoj joj je Epstin platio 500.000 dolara da odustane od slučaja protiv njega i drugih umešanih. Kako se u nagodbi nije spominjalo Endruovo ime, sudija je dozvolio tužbu.

Osramoćeni vojvoda od Jorka

Vest o nagodbi vojvode od Jorka dočekana je sa tišinom u Bakingemskoj palati. Nije bilo zvaničnog komentara kraljice, koja je pokušala da odvoji instituciju monarhije od posledica pravnih problema njenog drugog sina.

Kraljica je prošlog meseca oduzela Endruu kraljevske privilegije, počasne vojne titule i bilo kakvu službenu upotrebu njegove titule, i ta odluka je i dalje na snazi.

Kako piše Gardijan, bilo bi teško zamisliti povratak kraljevskim dužnostima i javnim angažmanima s obzirom na to da vansudsko poravnanje objavljeno u utorak pokreće mnoga pitanja, ali ne daje odgovore.

Endru u izjavi ne osporava veoma ozbiljne navode o seksualnom zlostavljanju koje je iznela Virdžinija Žufre. Niti ih priznaje. Malo je verovatno da će najava nagodbe osloboditi Endrua na sudu javnog mnjenja, a to znači i da je malo verovatno da će mu titule biti vraćene i on će ostati po strani u bilo kom zvaničnom kraljevskom svojstvu.

Ipak, on je kraljičin sin. U tri godine otkako je Žufre bacila svoju pravnu bombu, kraljica je svojim postupcima jasno dala do znanja da podržava svoje dete. Endru je bio pozivan u Balmoral. Kraljica mu je dozvolila da igra istaknutu ulogu u javnom odavanju počasti vojvodi od Edinburga nakon njegove smrti prošlog aprila. Ona i Endru su zajedno jahali.

Stručnjaci kako pravni tako i oni verzirani po pitanju monarhije, kažu da je nagodba dobru vest za tu instituciju, ali ne i za Endrua

"U smislu ’suda javnog mnjenja’, ovo izgleda kao priznanje lošeg ponašanja Endrua i verujem da će do kraja života ostati 'van scene'a. Možda namerava da se rehabilituje tako što će godinama podržavati borbu protiv trgovine ženama i podržavati njene žrtve. OMeđutim, ono što ga je, čini se, zaista motivisalo jeste gubitak počasne titule i kraljevskih udruženja”, ocenio je Nik Goldston advokat za rešavanje sporova u firmi Ince.

Autorka Peni Džunior koja prati kraljevsku porodicu sumnja da postoji mogućnost da će se Endru vratiti u javni kraljevski život. "Mislim da je to vrlo, vrlo malo verovatno", rekla je ona.

Endru će "zauvek biti ukaljan“, rekao je Džo Litl, urednik magazina Madžesti.

"Jednostavno ne mislim da će on ikada nastaviti da radi kao radni član kraljevske porodice. Mislim da je previše vode otišlo ispod mosta za to i da je institucija monarhije ukaljana njegovim druženjem sa Epstinom i samo mislim da nema povratka", ocenio je on.

Kurir.rs