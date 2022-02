PRIVATNI GRAĐANIN PRINC ENDRU: Vojvodi dozvoljeno da zadrži preostale titule ali nagodbu neće moći da plati državnim novcem

Posle izveštaja da je osramoćeni sin Elizabete II postigao vansudsko poravnanje sa Virdžinijom Robert Žufe, u britanskoj javnosti su postali sve glasniji zahtevi da vojvoda od Jorka, kome je kraljica već ukinule neke titule, sada ostane vez vojvodstva, čina videadmirala mornarice i kraljevske dužnosti državnog savetnika.

Endru je bio primoran da vrati vojne titule i kraljevske patronate kraljici prošlog meseca i da se protiv optužbi Žufreove bori kao "privatni građanin".

Uprkos besa zbog nagodbe od kako se šuška 12 miliona funti, koju će, navodno, da plati njegova majka, i poziva da ostane "privatni građanin" u svakom pogledu, Bakingemska palata je odlučila da Endruu dozvoli da zadrži preostale titule i funkcije.

Tako će Endru ostati jedan od četiri državna savetnika koji u slučaju da kraljici nije dobro ili je u inostranstvu mogu da "uskoče" u obavljanju njenih dužnosti. Druga trojica su prinčevi Čarls, Vilijam i Hari.

U međuvremenu, tu nije kraj Endruovih problema.

Laburisti su pokrenuli inicijativu u kojoj zahtevaju od parlamenta garancije da novac britanske javnosti neće biti iskorišćen da se isplati Žufreova.

Endi Mekdonald, poslanik iz Midlsboroa, rekao je BBC-u da će ovo pitanje pokrenuti u Vestminsteru iduće sedmice, kada se poslanici vrate sa pauze.

"Ova je osoba visokog profila koja je umešana u slučaj navodne zloupotrebe njegov položaja autoriteta i privilegije, a radi se o enormnoj sumi novca. Ne znamo tačnu cifru, ali postoji rizik da će to biti stavljeno na teret javnosti, tako da to moramo da rešimo. Moramo tačno da znamo odakle taj novac dolazi", rekao je on.

Bakingemska palata odbila je da komentariše pisanje medija da će kraljica platiti nagodbu iz privatnih sredstava koje dobija preko Lankaster vojvodstva. Endru je nešto ranije prodao svoj ski zamak u Švajcarskoj pa postoji mogućnost da milione tako zaražene isplati Žufreovoj.

Kurir.rs