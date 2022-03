OČEKIVANO: Holivud je već izabrao, dobri momci u ratu su - UKRAJINCI!

Dodela SAG nagrada u Santa Moniki (Kalifornija) pokazala se kao idealna prilika da holivudske zvezde iznesu svoje stavove o ratu na istoku Evrope, a kao što se moglo i očekivati, dobri momci su Ukrajinci!

Listom su Ledi Gaga, Majkl Kiton, Brajan Koks, Majkl Daglas i drugi javno upućivali podršku Kijevu, ostavljajući Rusima epitet glavnih krivaca za sve loše što se u svetu dešava, ulogu koja im je namenjena u većini filmova poslednjih decenija.

Kralj horora King: Putin izgleda glupo Nekrunisani kralj horora Stiven King (74) počastio je 6,6 miliona svojih pratilaca na Tviteru fotografijom kako pozira u majici na kojoj je plavo-žuta pesnica uz poruku: „Stojim uz Ukrajinu“. - Obično ne postavljam svoje fotografije na mrežama. Danas je drugačije. Prvi put u dugoj i zloglasnoj karijeri Putin izgleda glupo. Mora da je to šok za njega.

Pohvale Zelenskom

- Ovo je divna noć, okupili smo se ovde da slavimo umetnost. Mnogo toga se dešava u svetu i moje srce je sada u Ukrajini. Mislim da svi moramo da sednemo i razmislimo o zbivanjima tamo - rekla je Ledi Gaga.

Legendarni glumac Majkl Daglas, čiji je otac Kirk rođen u Belorusiji, pojavio se u odelu sa maramicom plavo-žute boje, po uzoru na ukrajinsku zastavu:

- Ovo nije u čast Los Anđeles Remsa. Ako je ikada bilo vremena da cenimo šta je prava demokratija, ja sam tako ponosan na ono što su ovi ljudi ove zemlje uradili - rekao je Daglas (77).

Još jedan veteran, Brajan Koks (75), nije se dvoumio pri izboru strane u sukobu:

- Ruska invazija je zaista odvratna. Sukob utiče na sve ljude i na one koji se bave našom profesijom. Uznemirujuće je to što se događa kolegama glumcima u Rusiji. Oni su pod velikim pritiskom i ne mogu da kažu šta zaista misle o dešavanjima u Ukrajini. To je odvratno - rekao je Koks.

Majkl Kiton (70) je spomenuo Zelenskog, predsednika Ukrajine.

- Naš kolega, glumac Zelenski, zaslužuje nagradu zbog toga kako se bori.

Stiven Sigal Obe strane kao jedna porodica Glumac Stiven Sigal, koji je pre nekoliko godina dobio rusko državljanstvo, oglasio se povodom rata u Ukrajini: - Mnogi od nas imaju prijatelje i porodicu u Rusiji i Ukrajini. Gledam na obe strane kao na jednu porodicu i zaista verujem da je u pitanju spoljni entitet koji troši veliku količinu novca na propagandu i provociranje ove dve zemlje da budu u međusobnom sukobu. Molim se da obe zemlje dođu do pozitivnog i mirnog rešenja, sa kojim možemo da živimo i napredujemo zajedno u miru - rekao je Sigal, koji je Putinov dobar prijatelj.

Heroji iz ringa

Ranije je podršku Ukrajincima uputio Arnold Švarceneger, bivši guverner Kalifornije, koji se proslavio ulogama u filmovima „Terminator“ i „Konan“. Rođeni Austrijanac, posebno je poslao poruku braći Vitaliju i Vladimiru Kličku, bivšim svetskim prvacima u boksu. Vitalij je gradonačelnik Kijeva i sa bratom je obukao uniformu i stao u odbranu grada:

- Vitalij i Vladimir Kličko, mislim na vas, prijatelji moji. Bili ste moji heroji u ringu, a moji ste heroji i sada - naveo je Švarceneger.

Putinu podršku je dao Olier Stoun reditelj koji je zaposlen na televiziji Raša tudej.

