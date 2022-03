ZELENSKI I UKRAJINA HOĆE DA AMERIKU I NATO UVUKU U RAT: Stanojević tvrdi da je sukob planiran od 2014. POKUŠAVAJU DA OPTUŽE RUSE?!

Dragan Stanojević, predsednik skupštine dijaspore i Srba u regionu, koji je preko 25 godina živeo u Ukrajini i osnovao udruženje Ujedinjena dijaspora Evroazije koja je pokrivala ne samo Ukrajinu, već i Belorusiju, Estoniju, Moldaviju i druge zemlje sa tih prostora u cilju borbe za srpske interese. On se uključio u jutarnji program Kurir televizije i dao svoje viđenje celokupne situacije.

foto: Kurir televizija

- Jasno je da je ovo sukob Amerike protiv Rusije, preko Ukrajine i jasno je da je instalirana vlast od 2014. godine činila sve ono što je dovelo do ovoga što se dešava danas. Kad su moja deca išla u školu govorila su na ruskom jeziku i odjednom su uveli ukrajinski jezik i naravno deca ne znaju ni jednu reč. Znači, kompletna ideologija je promenjena. Da bih Vam dočarao - to izgleda otprilike ovako - zamislite da se u našoj državi uvede takav sistem da je ustaštvo nova ideologija da su lideri ustaštva novi heroji i mi moramo da to sve prihvatimo - rekao je Dragan Stanojević, predsednik skupštine dijaspore i Srba u regionu.

1 / 11 Foto: Printscreen/Youtube

Stojanović je rekao da su u Kijevu uspeli da zabrane srpsku dijasporu.

- Slično se dešava i u Crnoj Gori. Dešava se to da Ukrajina se promenila. Oni su uspeli da zabrane srpsku dijasporu, mi u Srbiji imamo razne dijaspore, e sad zamislite da se ukine neka. Eto, to su nama uradili u Kijevu - rekao je Stojanović.

foto: Kurir televizija

Dragan Stanojević, predsednik skupštine dijaspore i Srba u regionu tvrdi da Zelenski i ukrajinska vlast žele da Ameriku i NATO uvuku u sukob.

- Sve vreme vidim šta se dešava. Ljudi ne mogu da pobegnu. Oni koji pokušaju da izvuku porodicu i da se sklone, ima mnogo video dokumenata koji to dokazuju, oni budu ubijeni. Zelenski i ukrajinska vlast sve vreme pokušavaju da uvuku NATO i Ameriku u sukob. SAD i jeste u sukobu. Pokušacvaju da izazovu sukob i da kažu kako su to uradili Rusi. Jednostavno ceo svet je ušap u konflikt. Čujem se sa prijateljima u Ukrajini. Oni su u velikoj opasnosti. Nasilno ih uzimaju u armiju. Ima Rusa koje teraju da idu da se bore protiv Rusa. Podelili su 25.000 automatskih pušaka po celom Kijevu. Hapse svoje pripadnike službe bezbednosti - rekao je Stanojević.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:52 Uživo sa ukrajinske granice, postavljena tabla za žrtve rata sa POTRESNOM PORUKOM