UŽIVO 13. DAN RATA U UKRAJINI Kuleba: Ukrajina želi direktne razgovore Zelenskog i Putina! Steže se obruč oko Kijeva

Rat u Ukrajini ušao je u 13. dan. Posle propalih pregovora, usledila su jača borbena dejstva, a težište operacija ponovo je preusmereno na kijevski pravac.

8.08 Jezive scene u Sumiju posle ruskog granatiranja

7.47 Visoki zvaničnik Pentagona: Skoro 100 odsto ruske borbene moći je već u Ukrajini.

Prema američkom odbrambenom zvaničniku kojeg citira CNN, Rusija je već lansirala više od 625 projektila protiv Ukrajine. Takođe je rekao da Ukrajina ima dovoljno oružja zemlja-vazduh za zaštitu.

⚡️Senior Pentagon official: Nearly 100% of Russia’s combat power already in Ukraine. According to a U.S. defense official cited by CNN, Russia has already launched more than 625 missiles against Ukraine. He also said that Ukraine has enough surface-to-air weapons for protection.