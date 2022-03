SAVETNIK ZELENSKOG O PREGOVORIMA SA RUSIMA: Usaglašavanje spornih tačaka sa Moskvom će trajati i do nedelju dana!

Mihail Podoljak, savetnik šefa kabineta predsednika Ukrajine, saopštio je uslove za dogovor o mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine. Prema njegovim rečima, to može da potraje od nekoliko dana do jedne i po nedelje, prenose RIA Novosti.

Prema Podoljaku, i ukrajinska i ruska delegacija trenutno stoje na svojim pozicijama. „Koordinacija spornih tačaka može trajati od nekoliko dana do jedne i po nedelje. Za to vreme trebalo bi da se približimo sastavljanju mirovnog sporazuma“, rekao je on.

Jedan od ključnih aspekata za Kijev, primetio je Podoljak, jeste „neposredno povlačenje ruskih trupa“.

Savetnik Kancelarije predsednika je rekao i da u pregovorima, pored Rusije i Ukrajine, učestvuju i predstavnici Poljske. Potpisivanje mirovnog sporazuma, siguran je, „može samo da okonča akutnu fazu sukoba i da nam omogući da pređemo na oplakivanje svih mrtvih i obnovu zemlje“.

Podoljak je ranije nazvao uslovom za sastanak predsednika Rusije i Ukrajine Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog: prema njegovim rečima, on može da se održi tek nakon zaključivanja mirovnog sporazuma.

Ranije je Fajnenšel tajms (FT), pozivajući se na tri učesnika u pregovaračkom procesu, izvestio da su Rusija i Ukrajina tokom pregovora razvile plan od 15 tačaka za postizanje mira. To uključuje smanjenje Oružanih snaga Ukrajine (AFU) i najavu Kijeva o svojoj neutralnosti.

