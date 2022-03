POKRENULI STE ZAVERU ZA UNIŠTENJE RUSIJE! Putinov čovek od poverenja upozorio Vašington: Evo do čega bi doveo kolaps Moskve! VIDEO

Dmitrij Medvedev, koji je bio ruski predsednik od 2008. do 2012. godine i ruski premijer od 2012. do 2020, a sada je zamenik sekretara Saveta bezbednosti Rusije, rekao je da su Sjedinjene Države urotile i žele da unište Rusiju u okviru „primitivne igre“. To znači da Rusija mora biti ponižena, ograničena, slomljena, podeljena i uništena“, rekao je Medvedev.

Medvedev je rekao da Kremlj nikada neće dozvoliti uništenje Rusije, ali je upozorio Vašington da bi se svet, ako postigne ono što je opisao kao „destruktivne ciljeve“, mogao suočiti sa distopijskom krizom koja bi se završila „velikom nuklearnom eksplozijom“. Uništenje najveće zemlje na svetu po površini, rekao je Medvedev, moglo bi da dovede do nestabilnog rukovodstva u Moskvi „sa maksimalnim brojem nuklearnog oružja usmerenog na ciljeve u Sjedinjenim Državama i Evropi“.

Kolaps Rusije bi, kako je rekao, doveo do pet ili šest nuklearno naoružanih država širom evroazijskog kopna kojima bi upravljali „nakaze, fanatici i radikali“.

