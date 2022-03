AMERIKANAC NA SVOJOJ STANICI REEMITUJE RADIO SPUTNJIK: Brani slobodu govora, i ne boji se pretnji koje dobija! VIDEO

Radio Sputnjik, koji finansira ruska vlada, plaća emiterske kompanije u SAD da emituje svoje programe. Samo dve to rade: jedna je kompanija Pitera Šartela u Libertiju, Misuri, a jedna je u Vašingtonu, D.C.

Šartel je počeo da emituje ruski program u januaru 2020, ali su kritike intenzivirane nakon što je Rusija napala Ukrajinu u februaru. Šartel je rekao da ljudi optužuju njega i njegovu suprugu da su izdajnici SAD a povremeno i prete. Neki kritičari kažu da on promoviše propagandu i dezinformacije, ali Šartel tvrdi da većina ljudi koji zovu da se žale nisu slušali program.

„Neki će razgovarati sa mnom, ali će me drugi i dalje zvati raznim imenima“, rekao je. „Zahvalan sam što još uvek živimo u zemlji u kojoj mogu da me pozovu. Čak i ako ne razmišljaju o slobodi govora, oni koriste to pravo.”

Stanica u Misuriju koja slušaocima nudi ruski državni Radio Sputnjik čiji program proizvodi filijala Rusija Segodnja sa sedištem u SAD, medijske grupe kojom upravlja ruska vlada.

Njegov sadržaj podstakao je Nacionalnu asocijaciju emitera da izda neuobičajeno saopštenje 1. marta pozivajući emitere da prestanu da emituju program koji sponzoriše država i koji je povezan sa Rusijom ili njenim agentima.

U saopštenju predsednika i izvršnog direktora NAB-a Kertisa LeGejta kaže se da je organizacija „žestoki branilac“ slobode govora, ali da s obzirom na ničim izazvan napad Rusije na Ukrajinu, „verujemo da naša nacija mora da stoji potpuno ujedinjena protiv dezinformacija i za slobodu i demokratiju širom sveta”.

Tokom jednog nedavnog emitovanja „Kritičnog sata“ koji je emitovan na Šartelovom KCKSL-u, domaćini i njihovi gosti ponovili su, kako prenosi AP, "lažne i nepotkrepljene tvrdnje o ukrajinskoj vladi. Ponovili su laži ruskih državnih medija o napadima ruske vojske na civilne ciljeve i uništavanju čitavih naselja, kao i neosnovanu tvrdnju ruskog predsednika Vladimira Putina da su njegovi neprijatelji u Ukrajini nacisti".

Kanzas Siti Star je u uvodniku rekao da Šartel svoje finansijske potrebe stavlja iznad etike širenjem ruske propagande. „Slično kao i Nacionalna asocijacija emitera, savetujemo KCKSL da odustane od svih programa koji Putina slikaju u pozitivnom svetlu. Ruski predsednik nije žrtva; on sigurno nije ratni heroj“, napisala je Zvezda.

Šartel je priznao da je prvobitno prihvatio ugovor sa Radio Sputnjikom jer se borio da održi KCKSL u poslu. Stanica radi iz trošne, pretrpane zgrade. Rekao je da je pre nekoliko meseci prestao da prima platu, iako obavlja skoro sve poslove.

Šartel's Alpine Broadcasting Corp. se plaća 5.000 dolara mesečno za emitovanje Radija Sputnjik u dva tročasovna bloka svakog dana, navodi američki Zakon o registraciji stranih agenata Ministarstva pravde podnet u decembru 2021.

Drugi programi KCKSL-a uključuju emisije koje su izrazito religiozne, nude mišljenja širom političkog spektra i promovišu teorije zavere. Jedan program, TruNjuz, kritikovala je ADL zbog širenja antisemitskih, islamofobičnih i anti-LGBTK poruka.

Šartel je rekao da emituje programe koji nisu komercijalno održivi i ne zavise od reklama, za koje tvrdi da utiču na izveštavanje vesti. Rekao je da promoviše slobodu govora tako što pruža platformu za ljude koji se inače ne čuju.

Roj Gaterman, direktor Tuli centra za slobodan govor na Univerzitetu u Sirakuzi, rekao je da svi vlasnici radio stanica u SAD imaju pravo da emituju bilo koji sadržaj koji žele. „Ova stanica misli da će ostaviti trag u Misuriju puštajući Radio Sputnjik, imaju pravo na to“, rekao je Guterman.

Federalna komisija za komunikacije, koja reguliše izdavanje dozvola za radio i televizijsko emitovanje, ne cenzuriše sadržaj osim ako namerno ugrožava javnu bezbednost ili se utvrdi da je opscen, nepristojan ili profan. Slušaoci radija Sputnjik čuju diskusije ne samo o Rusiji, već i o aktuelnim temama u SAD. i druge zemlje. Tema tokom emitovanja je da U.S. politike namerno oštećuju SAD i druge zemlje dok koristi drugim korumpiranim vladama, bogatim i velikim preduzećima.

Dogovor koji je doveo Radio Sputnjik u malu stanicu u Misuriju posredovao je RM Broadcasting, sa sedištem na Floridi, koji vodi Entoni Ferolito. On je 2017. potpisao sličan ugovor sa Vai Broadcastingom, koji je pristao da iznajmi vreme emitovanja VZHF-AM-a u Vašingtonu, D.C., RM Broadcastingu. Zbog njegovih ugovora sa Rossiia Segodnia, Ministarstvo pravde je zahtevalo od Ferolita da se registruje kao agent strane vlade 2018. godine, pozivajući se na zakon iz 1938. za ljude koji lobiraju ili deluju u ime strane vlade. Ferolito je izgubio parnicu oko registracije.

Ferolito nije uzvratio na poruke Asošiejted presa, ali je RM Broadcasting u saopštenju naveo da kompanija stoji uz Ukrajinu i sve žrtve ugnjetavanja i agresije. Rečeno je da je RM Broadcasting posvećen slobodi govora.

„Javnost je tokom celog dana emitovanja eksplicitno obaveštena o izvoru materijala, kako bi ljudi mogli da donesu informisanu odluku o tome da li da slušaju ili okreću točkić – a da je sloboda izbora krajnji oslonac naše republike“, navodi se u saopštenju.

Guterman, sa Univerziteta u Sirakuzi, primetio je da je sadržaj koji je proizvela država iz zemalja koje nisu prijateljske sa SAD, uključujući Rusiju i Kinu, već dostupan na nekim kablovskim stanicama i onlajn, iako su neki provajderi odustali od ruskog sadržaja od početka rata.

„Savremeni mediji su promenili radio pejzaž uz koji smo odrasli“, rekao je on. "Čak i ako ga stanice ispuste, ljudi mogu pronaći ovaj sadržaj." Sa svoje strane, Šartel ne misli da će buka oko emitovanja Radio Sputnjika potrajati.

Ruski državni RT America, televizijski pandan Radiju Sputnjik, zatvorio je svoju američku filijalu ovog meseca i otpustio većinu svog osoblja. Šartel je rekao da to verovatno znači da njegov ugovor neće biti obnovljen kada se završi u decembru.

Kurir.rs/AP