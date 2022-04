ZUBENICA UPOZORIO NA DALJU RUSKU INVAZIJU! ANTIĆ: Putin jeste izvršio zločin ali je pre toga Buš otvorio KLANICU NA BALKANU

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov u velikom intervjuu za Sky News ponovo je porekao da su ruske snage počinile ratne zločine u Ukrajini, a na pitanje novinara u vezi sa jezivim snimcima tela na ulicama Buče, rekao je da je to laž.

Predsednik Češke Miloš Zeman koji je sve do napada na Ukrajinu tvrdio da "Rusi nisu ludaci da to učine sada", istakao je da "očigledno da jesu ludaci". On je rekao da je agresija protiv Ukrajine isto tako direktni napad ruskih vlasti na Rusiju samu.

foto: Kurir televizija

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su govorili o ovoj temi bili su Nikola Antić, stručnjak za bezbednost i Mišel Zubenica iz Centra za međunarodnu javnu politiku.

- Pojlska je država koja ima najveći stepen antiruske histerije. Poljska je zemlja koja insistira da NATO jače odgovori Rusiji. Neki poljski zvaničnici su govorili da nato treba da pošalje vojne efekrive, i da nisu dovoljne samo ekonomske i diplomatske sankcije. Francuska, kao i Nemačka imaju malo blaže stavove, nego zemlje koje se graniče sa Ruskom Federacijom, a koje su članice NATO savza. One imaju opravdani strah da se Rusija neće zaustaviti na ovome, već da će napasti i Baltičke zemlje i Poljsku. S obzirom da je Poljska bila žrtva nekoliko puta, Poljska ima taj neki opravdani stav - rekao je za Kurir televiziju Mišel Zubenica iz Centra za međunarodnu javnu politiku.

foto: Kurir televizija

Nikola Antić, stručnjak za bezbednost, na pitanje voditelja Gorana Anđelkovića da li su dešavanja u Ukrajini poremetila svetski poredak, kaže da međunarodno pravo ne postoji, kao ni istina, i da rusija jeste izvršila zločin, ali i da je mnogo pre Rusije to uradila Amerika, kada je rasturila Jugoslaviju.

02:06 ANTIĆ: Putin jeste izvršio zločin ali je pre toga Buš otvorio KLANICU NA BALKANU

- Planovi Rusije su demilitarizacija i denacifikacija države Ukrajine. Što se tiče denacifikacije, moram da priznam da ni meni to nije najjasnije, kako je ruski predsednik zamislio, a da se Ukrajina ne okupira. Gledajući sve ovo, da li je to sve kršenje međunarodnog prava - jeste. Ali, međunarodno pravo prvo treba da postoji da bi se kršilo. Međunarodno pravo je rtvo od 1991. godine. Puten je priznao Luganjsk i Donjeck. To bi moglo da se tumači kao zločin protiv mira, što j jako težak zločin. Ali, je pre Putina to uradio Buš kada je priznao Sloveniju, Hrvatsku, BiH...I otvorio našu Jugoslaviju i otvorio klanicu - Nikola Antić, stručnjak za bezbednost.

foto: Kurir televizija

