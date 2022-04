GOSPODINE, DA LI STE TRUDNI? Britanski lekari sada moraju da pitaju MUŠKARCE da li su u drugom stanju pre odlaska na skener

Osim standardnih pitanja, muškarce u Engleskoj kojima su potrebna medicinska skeniranja sad pitaju i da li su trudni.

Fondacija Nacionalne zdravstvene službe Volton centra u Liverpulu je samo jedan od nekoliko fondova Nacionalne zdravstvene službe (NHS) koji to pitaju "sve pacijente mlađe od 60 godina, bez obzira na to kako da identifikuju svoj pol", objavio je Dejli telegraf.

Ova odluka je doneta nakon što je NHS optužen za "davanje prioriteta rodu nad polom" kako bi trans osobe sada mogle da biraju na kom odeljenju će biti - muškom ili ženskom.

Žena pacijenta obolelog od raka rekla je da je "nepravedno“ pitanje izazvalo "nepotrebnu konfuziju i uznemirenost" kod njenog muža, koji je već bio emocionalan zbog operacije mozga i steroida u sistemu.

"Ovo je bilo veoma zbunjujuće za njega u njegovoj post-hirurškoj omamljenosti, a njegova ranjivost i potrebe su potpuno ignorisani“, rekla je ona.

Propisi koji se odnose na procedure su zapravo ažurirani 2017. godine, kada je formulacija Ministarstva zdravlja promenjena sa "žene u reproduktivnom dobu“ u "pojedinci u reproduktivnom periodu“.

Međutim, ono što je novo je da medicinsko osoblje postavlja pitanje svima koji imaju proceduru koja uključuje radioterapiju, dijagnostičko snimanje i nuklearnu medicinu bez obzira na rod/pol budući da ove procedure predstavljaju rizik za nerođenu decu.

"Smatramo da je pitati sve ljude kojima se na ovaj način skenira stomak, bez obzira na pol, najmanje nametljiv način da se osigura bezbedan nastavak procedure", rekao je portparol fondacije Volton centra.

Pitanja su zgranula mnoge koji su već pomalo umorni od političke korektnosti koju britansko društvo u poslednje vreme vrlo žestoko nameće i "otkazuje" (kanseluje) sve koje smatra neprikladnim i neprimerenim - od autorke Dž.K. Rouling, preko Šekspira do pesama Roling Stonsa.

Ministar zdravlja Sadžid Džavid rekao je da mu pitanje muškaraca da li su trudni "nema smisla".

"Na ličnom nivou ne mogu da zamislim zašto biste pitali bilo koga ko je biološki muškarac da li je trudan ili je bio trudan. Ako postoji neka vrsta kliničkog razloga da bolnica NHS to uradi, onda je to odluka za njih", rekao je on.

Laburistička kancelarka iz senke Rejčel Rivs rekla je da joj deluje pomalo bizarno pitati muškarca da li je trudan, ali je naglasila da, iako "biološke karakteristike" definišu većinu žena, ne treba sprečavati ljude koji su rođeni u drugom polu i koji prolaze kroz proces promene pola da "žive kako žele".

Pitanje pola i onih koji se definišu kao muškarci ili žene posebno je dobilo na značaju u poslednje vreme sa transrodnom plivačicom Lia Tomas koja se za Univerzitet Pensilvanije takmiči na "ženskim" događajima i, budući da je rođena kao muškarac, neprikosnoveno pobeđuje. To je dovelo do vrlo široke debate o pravima sportiskinja, bioloških žena koje se tako i deklarišu, ali i ženskim odeljenjima u bolnicama, zatvorima i slično.

Debata se toliko usijala da je Džavid pozvao NHS da zaštiti ženska odeljenja u bolnicama posle odluke tela za zaštitu ravnopravnost koje je procenilo da trans osobe mogu da budu isključene iz prostora za osobe jednog pola - u prevodu, trans žena koja je rođena kao muškarac ne može da leži na ženskom odeljenju, koristi njihove toalete, svlačionice.

Odbor za jednakost NHS se odmah oglasio i optužio vlast za "tansfobiju" ali ostrvski mediji podsećaju da slučaj kada je jednu pacijentkinju na ženskom odeljenju bolncie silovao transrodni pacijent.

Slični incidenti prijavljeni su i u ženskim zatvorima.

Kurir.rs