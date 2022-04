MOGUĆ JE I DIREKTAN SUKOB AMERIKE I RUSIJE: Ruski ambasador u Vašingtonu dao jasno upozorenje

Antonov je detaljno izložio zahteve koji bi, ako se ispune, mogli okončati sukob. Anatolij Antonov je upozorio da pomoć u oružju koje zapadne zemlje pružaju Ukrajini samo pogoršava sukob. On je takođe naglasio da bi to potencijalno moglo dovesti do direktnog sukoba između SAD i Rusije.

„Specijalna operacija u Ukrajini rezultat je nespremnosti kijevskog režima da zaustavi genocid nad Rusima ispunjavanjem svojih obaveza prema međunarodnim partnerima. Očigledna je i želja država članica NATO da iskoriste teritoriju susedne zemlje za uspostavljanje uporišta u borbi protiv Rusije“, rekao je Antonov. Antonov je za američki Njuzvik rekao da su zapadne zemlje direktno umešane u dešavanja u Ukrajini jer nastavljaju da snabdevaju Kijev oružjem i tako ga podstiču na dalje sukobe. Ruski ambasador je istakao da su ovakvi postupci opasni i provokativni jer su, kako je naveo, usmereni protiv Rusije. On je istakao da bi to moglo da dovede do direktnog vojnog sukoba između SAD i Ruske Federacije.

Antonov je ponovio stav Moskve da su svi konvoji na teritoriji Ukrajine sa naoružanjem i vojnom opremom koji su stigli sa Zapada legitimni vojni cilj Oružanih snaga Ruske Federacije.

Kurir.rs/Index.hr