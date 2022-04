RAJENMETAL SPREMAN DA UKRAJINI ISPORUČI 50 TENKOVA LEOPARD 1/A5! Sve zavisi od odluke i ZELENOG SVETLA vlade u Berlinu!

Nemački odbrambeni koncern Rajnmetal koji se bavi proizvodnjom tenkova serije Leopard 2 i niza oklopnih vozila saopštio je da je spreman Ukrajini da isporuči desetine tenkova starije proizvodnje Leopard 1 Ukrajini.

Ovu vest saopštio je generalni direktor Rajnmetala Armin Paperger.

Kako je on naveo radi se o 50 uskladištenih tenkova u vlasništvu ove kompanije u verziji Leopard 1-A5 koji su nabavljeni od drugih zemalja. Paperger je inače ovu vest saopštio u intervjuu za nemački lisr Handelsblat i da bi to kompanija mogla da obezbedni jer su tenkovi na zalihama, ali postoji jedan uslov, a to je da nemačka vlada odobri ovaj posao.

Još uvek nije jasno odakle će doći municija za Leopard 1, piše „Handelsblat”

Prema rečima Papergera prvi tenkovi Leopard 1-A5 mogu da budu isporučeni u roku od šest nedelja od odobrenja nemačke vlade. Takođe Paperger je dodao i da bi obuka ukrajinskih posada trajala svega nekoliko dana.

Tenk Leopard 1 A5 bio je jedan od najpopularnijih tenkova na Zapadu. Ovaj tenk neke strane armije poput Brazila i Grčke dalje kostite ove tenkove. Nemačka je svoje primerke povukla 2003. godine.

Savezna vlada do sada je pokazala nespremnost da isporuči borbena vozila pešadije Marder Ukrajini. Kao razlog navedeno je da Bundesver mora da ispuni svoje obaveze prema NATO paktu zbog čeka su ta borbena vozila pešadije potrebna.

Ukrajinske vlasti su više puta kritikovale da se iz Nemačke isporučuje premalo oružja.

