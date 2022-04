NEMAČKA AGENCIJA GRAĐANIMA: Štedite gas, imamo zaliha samo do kraja leta

Nemačka Savezna mrežna agencija apelovala je na građane da štede plin jer u protivnom prete ograničenja ne samo u industrijskom nego i u privatnom sektoru, poput redukcija plina za jednočlana domaćinstva i dodala da bi trenutne zalihe mogle biti dovoljne samo do kraja leta ili početka jeseni.

-Mislim da u slučaju nužnog snabdevanja gasom više neće biti opravdana neograničeno snabdevanje privatnog sektora, rekao je direktor Savezne mrežne agencije Klaus Miler.

On je pritom konkretno spomenuo "velike stanove u kojima živi samo jedna osoba" kao i upotrebu sauna.

Moguća ograničenja u privatnom sektoru

Miler je usprkos evropskim smernicama o posebnoj zaštiti privatnih domaćinstava, bolnica i toplana na gas u slučaju nestašica rekao kako postoje situacije u kojima neće biti moguće štititi privatni sektor.

-Ako rat u Ukrajini eskalira i vlada uvede alarmantno stanje, tada će doći trenutak za ograničenja u privatnom sektoru, rekao je on.

On je rekao da u slučaju nužde treba da se odredi koje industrijske sektore treba zaštititi i pritom izdvojio prehrambenu i farmaceutsku industriju.

"U rezervoarima imamo gasa do kraja leta"

Miler je rekao da je vanrednu situaciju sa snabedevanje gasom moguće da se izbegne jedino smanjenom potrošnjom, pojačanim uvozom gasa iz drugih izvora, kao i punjenjem rezervoara.

-Ako nam to ne pođe za rukom, gasa u rezervoarima trenutno ima samo do kraja leta ili početka jeseni, rekao je on.

Savezna mrežna agencija sa sedištem u Bonu je viša državna kancelarija čiji je zadatak održavanje i podsticanje tzv. mrežnih tržišta, u šta spada i distribucija struje i gasa.

Nemačka od početka rata u Ukrajini pojačano radi na smanjenju zavisnosti od ruskog gasa. Prvi nemački terminal za tečni gas bi trebalo da bude gotov do kraja godine.

