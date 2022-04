ŠAHRIMANJAN TVRDI DA ZNA KAKO JE RUSIJA DOBILA LAŽNE OBAVEŠTAJNE PODATKE Analitičari sigurni: Rat u Ukrajini će da potraje!

Američki obaveštajci su od početka ruske invazije na Ukrajinu, 24. februara, aktivno uključeni u pomaganju Kijeva s pružanjem dragocenih obaveštajnih podataka, zahvaljujući kojima su ukrajinske snage eliminisale osmoricu ruskih generala.

Kako otkrivaju bivši i sadašnji američki zvaničnici, upravo su ovi obaveštajni podaci, dostavljeni u realnom vremenu, imali ključnu ulogu u dosadašnjoj uspešnoj odbrambenoj strategiji ukrajinskih snaga.

Kako se danas ratuje, kolika je uloga obaveštajaca i kontraobaveštajaca, da li njihove informacije mogu biti od presudnog značaja za delovanja na terenu. Naročito se postavlja pitanje da li je moguće pomeranje vojske sakriti svemirskim velesilama kakve su Rusija i Amerika kada znamo kakvim se sve istraživanjima bave njihovi vojni, nuklearni, atomski i drugi eksperti.

foto: Kurir Televizija

A upravo o ovoj temi govorili su današnji gosti jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji: Dimitrije Milić, politikolog iz organizacije Treći novi put, Dragan Topalović, ekspert za bezbednost i Biljana Šahrimanjin Obradović, politička analitičarka iz Centra za stratešku analizu.

- U svim sukobima budu upravo ti tačni obaveštajni podaci kako bi se u stvari ti ratni ciljevi ostvarivali. U slučaju Ruske federacije smo videli da sada već i jeste izvesno da obaveštajni podaci nisu bili nikako verodostojni. Ono što je izvesno je da ruski voijni ciljevi nisu apsolutno ostvareni, jer su se oni fokusirali na samo jedan deo, a ne a tri, četiri tačke koje su imali na početku. Što se tiče ukrajinske strane videli samo da Amerika i Britanija i te kako pomaže Ukrajini, upravo pri dostavljanju obaveštajnih podataka. Videli smo da se Putinovi saradnici njega plaše i to kako da mu saopšte one informacije koje se njemu možda neće dopasti. I po tome ova operacja ide traljavo i sporo. Oni imaju jedno strahopoštovanje prema Vladimiru Putinu. Što se tiče ruske strane čak postoje podaci da je vladala ogromna korupcija i da novac koji je bio davan kako bi se dobavljali obaveštajni podaci sa terena u Ukrajini da su trošeni na neke druge strane, da je zato došlo do zamešeteljstva i do neverodostojnih informacija - rekla je Biljana Šahrimanjin Obradović, politička analitičarka iz Centra za stratešku analizu.

foto: Kurir Televizija

Ekspert za bezbednost Dragan Topalović se osvrnuo na bezbednosnu tehniku.

- Ako, na primer, gledate BBC ili CNN novinari svakodnevno preko satelitskih snimaka pokazuju pomeranje ruskih trupa. To nije od juče. To je počelo od 1991. kada je bila intervencija zapadnih snaga na Irak. To smo mogli videti i kroz intervencije Izraela - rekao je za televiziju Kurir Dragan Topalović, ekspert za bezbednost.

foto: Kurir Televizija

Dimitrije Milić je istakao da rat između Rusije i Ukrajine može da potraje mesecima.

- Poslednja poseta Ukrajini američkog državnog sekretara Entonija Blinkena i sekretara Lojda Ostina dosta govori. To je čovek koji dolazi iz vojnog establišmenta, a on je rekao da po nkjegovim procenama Ukrajina može da pobedi u ovom ratu i da će Sjedinjene Američke Države i ostali saveznici podržavati Ukrajinu dok do toga ne dođe. A to znači da taj sukob može da traje mesecima - rekao je za televiziju Kurir u jutrarnjem programu Redakcija Dimitrije Milić, politikolog iz organizacije Treći novi put.

foto: Kurir Televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

17:14 ŠOKANTNE TVRDNJE OBRADOVIĆA: RUSIJA GUBI STATUS VELIKE SILE? Ukrajina je RUSKI TALAC za ispunjenje zahteva Moskve od NATO