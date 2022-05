RUSI ANULIRALI OPASNOST SA JUGOZAPADNE STRANE! Potpukovnik KOS-a Karan objasnio zbog čega je RUSIJI HERSON VAŽAN

Ruske snage nastavile su pokušaje da preuzmu čeličanu Azovstal u Mariupolju gde se nalaze stotine ukrajinskih boraca, saopćili su ukrajinski zvaničnici.

Zvaničnik postavljen od Moskve u ukrajinskom Hersonu izjavio je danas da će administracija tog regiona tražiti od predsednika Rusije Vladimira Putina da pripoji tu oblast.

Zamenik šefa ruske administracije u Hersonu Kiril Stremusov rekao je novinarima da ne postoje planovi za stvaranje samoproglašene "Hersonske Narodne Republike", nalik proruskim republikama proglašenim u ukrajinskim oblastima Donjeck i Lugansk, ali je dodao da ima planova da se od Putina zatraži aneksija.

foto: Vyacheslav Lopatin / Alamy / Alamy / Profimedia

Preuzimanje kontrole nad gradom Hersonom, na jugu Ukrajine, i većim delom okolne teritorije, verovatno je bila najznačajnija dobit Rusije u dosadašnjem ratu u Ukrajini.

Potpukovnik KOS-a u penziji Ljuban Karan smatra da nisu realne izjave američkih zvaničnika da Rusija neće stati na Ukrajini već da će se rat proširiti na ostale zemlje jer smatra da Rusija nema razloga da ide u dalje teritorijalne avanture.

- Ja to vidim malo drugačije, to je više zastrašivanje Evrope Rusijom da će Rusija da krene da zauzima prostor. Ima Rusija prostor i bez Ukrajine i nema razloga niti ima snage da ide dalje u neke teritorijalne avanture. Ovo Rusija ne bi uradila da nije bila primorana. Ukrajina je pretvarana u bezbednosno ugrožavanje Rusije. U poslednje vreme isplivava strategija NATO pakta, mi smo se čudili zašto se dole orijentišu sukobi uz Azovsko i Crno more i zbog čega je sukob u tom regionu - objasnio je Karan gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Karan je objasnio da je zauzimanje Donbasa i Hersona vrlo važnu za Rusiju, jer su anulirali opasnost sa jugo-zapadne strane.

Već davno, na početku onog prevrata u Ukrajini koji je urađen 2014. godine, Rusi su shvatili da je cilj da se njihova crnomorska flota izbaci sa Krima i da to Ukrajina uradi pod uticajem NATO pakta. Sad razumemo otkud onoliko koncentrisanje NATO brodova u Crnom moru. Kod ovih zauzimanje teritorija Donbasa, zauzet je Herson i to je vrlo važno za anuliranje ove opasnosti za Rusiju koja dolazi sa te jugozapadne strane - rekao je Karan.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

