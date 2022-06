POTPUNA PODRŠKA Emanuel Makron: Ukrajina mora da se odupre i da pobedi!

Sastanak u Kijevu... Lideri Italije, Francuske, Rumunije i Nemačke sa Volodimirom Zelenskom foto: EPA

Francuski predsednik Emanuel Makron, italijanski premijer Mario Dragi i nemački kancelar Olaf Šolc posetili su juče Kijev kako bi izrazili podršku Evropske unije Ukrajini! Ovo je ujedno prva poseta na najvišem nivou evropskih lidera Ukrajini od 24. februara, kada je Rusija pokrenula, kako u Kremlju ističu, "specijalnu vojnu operaciju".

Posetili Irpin

Makron, Dragi i Šolc u Kijev su stigli u četvrtak ujutru noćnim vozom, a u prestonici su ih dočekale sirene za vazdušnu uzbunu.

Portal Politiko:Definisati ciljeve Ukrajine Portal Politiko prenosi mišljenje neimenovanog francuskog zvaničnika da će posle završetka rata u Ukrajini biti potreban "dijalog između Moskve i Kijeva kako bi se gradio održiv mir uz bezbednosne garancije za Ukrajinu". - Predsednik Zelenski mora da definiše šta bi za njega bila vojna pobeda. Mi smo za potpunu pobedu uz ponovno uspostavljanje ukrajinskog teritorijalnog integriteta nad svim teritorijama koje su Rusi osvojili, uključujući Krim. Međutim, ova opcija se sada čini potpuno neostvarivom bez nastavka rata i porasta broja žrtava. Italijanski premijer Dragi je u utorak rekao kako je važno da mirovni pregovori započnu što je pre moguće, ali je dodao da oni moraju biti "pod uslovima koje Ukrajina smatra prihvatljivim".

- Francuska je uz Ukrajinu od prvog dana. Nedvosmisleno stojimo uz Ukrajinu. Ukrajina mora da se odupre i da pobedi - rekao je Makron tokom obilaska Irpina, predgrađa Kijeva gde su se na početku sukoba vodile žestoke borbe. - Ovo je herojski grad obeležen stigmom varvarizma - dodao je Makron.

Oleksij Arestovič: Kijev se plaši pritiska iz Brisela Oleksij Arestovič, savetnik ukrajinskog predsednika Zelenskog, rekao je za Bild da je zabrinut da će evropski lideri izvršiti pritisak na Ukrajinu da bi se prihvatio mirovni sporazum koji je povoljan za ruskog predsednika Vladimira Putina. - Reći će da moramo da prihvatimo mirovni sporazum kako bismo okončali rat koji izaziva probleme u ekonomiji i izvozu hrane, da moramo da spasemo obraz gospodina Putina - rekao je Arestovič, podsećajući na raniji komentar Makrona da nije potrebno poniziti ruskog vođu.

Italijanski dnevnik Republika preneo je da su evropski lideri u Ukrajinu stigli iz Poljske. Plan putovanja je čuvan u tajnosti jer Pariz, Rim i Berlin nisu objavljivali nikakva saopštenja. - Sada ćemo se sastati sa ukrajinskim predsednikom, nakon čega ćemo zajedno posetili mesto gde su počinjeni masakri. Posle toga ćemo održati razgovore sa Zelenskim. Ova poseta je poruka evropskog jedinstva prema Ukrajincima i poruka podrške u sadašnjosti i budućnosti jer znamo da će nedelje koje dolaze biti vrlo teške - rekao je Makron po dolasku na železničku stanicu u Kijevu.

Portparol Kremlja... Dmitrij Peskov foto: Alexei Nikolsky Upozorenje iz Kremlja: EU da se ne fokusira na oružje Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, izjavio je juče, komentarišući posetu evropske trojke Kijevu, da lideri Francuske, Italije i Nemačke ne bi trebalo samo da se fokusiraju na dostavljanje oružja Ukrajini. - Želim da se nadam da se lideri ove tri zemlje i predsednik Rumunije neće fokusirati samo na podršku Ukrajini tako što će nastaviti sa dostavljanjem oružja. To bi bilo apsolutno beskorisno i samo će dovesti do daljeg uništenja zemlje. Evropski lideri bi tokom razgovora sa Zelenskim trebalo da realno sagledaju stanje stvari - rekao je Peskov. Evropskoj trojci se juče u Kijevu priključio i predsednik Rumunije Klaus Johanis.

Glavne teme razgovora evropskih lidera sa Zelenskim, koji su završeni nakon zaključenja ovog izdanja Kurira, bili su zahtevi Ukrajine za članstvo u EU i dostavu savremenog naoružanja. Poseta Makrona, Dragija i Šolca dolazi uoči sastanka čelnika zemalja članica EU na kome bi trebalo da se odluči da li će Ukrajina dobiti status kandidata za ulazak u EU.

Podele u Evropi

Očekuje se da će Evropska komisija danas preporučiti da Ukrajini treba dati status kandidata, što je prvi korak prema članstvu, iako će biti postavljeni uslovi za poboljšanje vladavine prava i borbu protiv korupcije.

Šta traži Zelenski - Ukrajina da dobije status kandidata za članstvo u EU - Ubrzan prijem zemlje u Evropsku uniju - Nastavak pomoći, pre svega u teškom naoružanju Šta želi Evropska unija - Što skorije okončanje sukoba i obnovu ukrajinskog izvoza - Ukrajina da definiše svoje ciljeve i šta smatra pobedom - Što skorije otpočinjanje mirovnih pregovora s Rusijom

Evropa je u prvim nedeljama invazije bila jedinstvena u podršci Ukrajini, međutim, kada su na red došle sankcije za energente, došlo je do velikih podela. Uz to, nema ni jedinstvenog stava po pitanju ubrzanog prijema Ukrajine u članstvo jer pojedine zemlje tvrde da bi to bilo nauštrb zapadnog Balkana.