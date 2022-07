PROPAGANDA, LAŽ ILI ISITINA Da li Rusi zaista koriste rakete sistema S-300 za napad na civilne ciljeve?!

Vitalij Kim, grdonačelnik Nikolajeva optužio je ove nedelje nekoliko puta da je ruska vojska počela u nedostatku krstarećih raketa da koristi rakete PVO sistema S-300.

U potkrepljivanju ove ideje često su prikazivane slike delova raketaPVO sistema S-300 kojima su gađani civilni ciljevi u Nikolajevu i samoj okolini. Često je bilo polemike da li Rusija zaista koristi rakete sistema S-300 kao krstareće rakete.

Portal Tango six u svom pregledu rata u Ukrajini objavio je i deo priče u okviru svoje analize i o tome.

"Interesantno je da ukrajinska strana tvrdi da Rusija sada oko Nikolajeva i Harkova koristi rakete sistema PVO S-300 za dejstvo po ciljevima na zemlji što zaista jeste jedna od sposobnosti ovog sistema. Međutim, pitanje je da li postoji takva potreba Rusa, i da li su ostaci uočenih raketa, od kojih su neke pale na civilne ciljeve ustvari rakete koje je lansirala ukrajinska PVO i koje nisu ostvarile uspešno dejstvo. Ukrajinska strana navodi da Rusi to rade usled nedostatka drugih vođenih ili bilo kakvih ozbiljnijih sredstava, takve tvrdnje imamo još od početka rata, što se do sada ipak pokazalo sasvim netačno. Ipak istaknimo i to da su, naročito u poslednje vreme, ruske snage u Ukrajini, u većoj meri počele dobijati raketne sisteme zemlja-zemlja tipa Točka koje su do sada uglavnom koristili Ukrajinci", piše ovaj portal.

Kako navodi ovaj specijalizovani portal ostaci raketa 5V55 koj je navodno lansirala posada sistema S-300 ruske vojske se često pokazuju kao dokaz. Mđeutim, ovaj tip rakete koriste i najstarije verzije S-300 koje poseduju i Ukrajinci.

Kurir.rs/A.M./Tangosix