PELOSI SUTRA NA TAJVANU? Kina kipti od besa, poslala jasnu poruku Americi: Nećemo sedeti i ne raditi ništa!

Foto: Chris Kleponis - CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Predsednica Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi mogla bi da stigne na Tajvan uveče 2. avgusta, izvestila je u ponedeljak novinska agencija Kjodo pozivajući se na tajvanske medije, a prenosi TASS.

Pored toga, 3. avgusta Pelosi bi mogla da se sastane sa regionalom liderkom Tajvana Tsai Ing-ven, istakla je novinska agencija.

Prema pisanju Fajnenš tajmsa i Politika, Pelosi, treći najviši zvaničnik u američkoj državnoj hijerarhiji, planirala je da poseti ostrvo ranije u aprilu, ali navodno nije otišla zbog pozitivnog testa na koronu.

Kako je objavljeno u julu, planirala je da poseti Tajvan u avgustu u okviru svoje azijske turneje.

Ovo putovanje može da bude prva poseta predsednika Predstavničkog doma SAD Tajvanu u poslednjih 25 godina.

Peking je više puta upozoravao Vašington da će, ako Pelosi poseti ostrvo, to imati posledice i da će Kina preduzeti oštre mere.

Peking ovo ostrvo smatra jednom od svojih provincija i ovaj stav podržava većina zemalja, uključujući i Rusiju.

Oglasila se Kina

Kineske vlasti će preduzeti efikasne mere moći ako predsednica Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi poseti Tajvan, izjavio je u ponedeljak portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Džao Liđijan.

- Ako Pelosi poseti Tajvan, to će biti grubo mešanje u kinesku unutrašnju politiku i dovešće do veoma ozbiljnih posledica, naglasio je on na današnjem brifingu.

- Kineska narodnooslobodilačka armija neće sedeti i ne raditi ništa, dodao je on.

Prema njegovim rečima, Pelosina poseta Tajvanu bi destabilizovala situaciju u Tajvanskom moreuzu i zadala udarac odnosima Kine i SAD.

-Kina će definitivno preduzeti odlučne i efikasne kontramere, precizirao je on.

Kurir.rs