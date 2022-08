NOVO ORUŽJE STIŽE U UKRAJINU! SAD: Rusi već počeli da treniraju, a znamo i ko im ga je prodao!

Sjedinjene Države veruju da Rusi već nekoliko nedelja treniraju sa iranskim dronovima koje će uvesti u rat u Ukrajini, piše CNN i dodaje da je to najnoviji pokazatelj da Moskva namerava da kupiti iranske bespilotne letelice i koristiti ih u Ukrajini.

"Proteklih nekoliko nedelja, ruski zvaničnici su trenirali u Iranu u okviru dogovora o transferu iranskih bespilotnih letelica Rusiji", rekao je neimenovani američki zvaničnik CNN-u.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov prošlog meseca poručio je da nema komentara na pitanje o dronovima. CNN je prošlog meseca - pozivajući se na podatke Džejka Salivena, savetnika za nacionalnu bezbednost SAD - preneo da je ruska delegacija posetila vazduhoplovnu bazu u centralnom Iranu najmanje dva puta u mesec dana kako bi proučila vojne dronove.

Iran je Rusiji u junu prikazao svoje dronove Šahed-129 i Šahed-191 u bazi Kašan, južno od Teherana. Oba modela mogu da nose rakete sa preciznim navođenjem. Salivan je u julu rekao da Vašington veruje da će Iran prodati Rusiji stotine dronova koje će Moskva moći da koristi u ratu u Ukrajini.

Ukrajinska vojska koristi dronove turske proizvodnje Bajraktar za uništavanje ruskih komandnih položaja, tenkova i raketnih sistema zemlja-vazduh. Rusi su do sada koristili Orlan-10 iz domaće proizvodnje za izviđačke letove i elektronsko ratovanje. Međutim, CNN piše da se Rusi muče sa dopunom ispražnjenih skladišta pa su se zato, veruju američke vlasti, okrenuli Iranu. Sve snažnije veze između Irana i Rusije su primer zašto SAD ne sme da napusti Bliski istok, kažu izvori za CNN.

I Ukrajina pokušava da pojača svoje redove dronovima. Kijev traži od SAD-a više snažnih dronova, poput drona Grej igl, međutim Pentagon za sada to odlaže jer strahuje da bi Moskva to videla kao provokaciju, što bi dovelo do eskalacije sukoba.

Kurir.rs