NIJE U REDU DA SE ODGOVORNOST ZA ZAPOROŽJE PREBACUJE NA RUSE! Potpukovnik PVO: Postoji mogućnost da neki DRON SAMOUBICA PROĐE

Rat u Ukrajini je stigao do 174. dana, bez naznaka za mogući prekid vatre i postizanja primirja. Dok ruska avijacija i artiljerija gađaju ukrajinske položaje, ruska garda hapsi osobe za koje se sumnja da su saradnici ukrajinske službe bezbednosti. A za to vreme održava se najveći ruski sajam naoružanja i vojne opreme Armija u izložbenom centru Patriot nedaleko od Moskve.

Za Kurir televiziju u emisiji Puls Srbije su govorili Đorđe Aničić, penzionisani potpukovnik protivvazduhoplovne odbrane Vojske Jugoslavije i Dragan Vujičić, novinar.

foto: Kurir televizija

- Ta hapšenja su normalna i to me ne čudi. Mene čudi jedna druga stvar, a to je ovo što se dešava oko elektrane u Zaporožju. Znate i sami da nuklearna elektrana ne sme da se slika bilo gde na svetu, a ne da se granatira - rekao je novinar Dragan Vujičić.

foto: Kurir televizija

Đorđe Aničić, penzionisani potpukovnik protivvazduhoplovne odbrane (PVO) Vojske Jugoslavije, smatra da ne postoji savršena odbrana, kao i da misli da, kako kaže, "nije u redu, to je da se ta aktivnost prebacuje na teret oružanih snaga Ruske federacije".

foto: Kurir televizija

- Činjenica jeste da nuklearna elektrana u Zaporožju predstavlja očito legitimni cilj ukrajinskih oružanih snaga, barem oni to tako predstavljau. Ono što nije u redu, to je da se ta aktivnost prebacuje na teret oružanih snaga Ruske federacije - rekao je Đorđe Aničić, penzionisani potpukovnik protivvazduhoplovne odbrane Vojske Jugoslavije i dodao:

- To nema logike, s obzirom da tu elektranu drže Rusi, pa bi ispalo da bombarduju sami sebe. Jeste pojačana PVO odbrana same nuklearke. Radi se o zaštiti 6 reaktora. U velikom procentu i jeste zaštićena. Uvek postoji mogućnost da neki dron samoubica ili neka raketa nezapaženo prođe. Ne postoji savršena odbrana - zaklučio je Aničić.

1 / 5 Foto: Kurir televizija

Više pogledajte u VIDEU ISPOD:

04:53 NIJE U REDU DA SE ODGOVORNOST ZA ZAPOROŽJE PREBACUJE NA RUSE Potpukovnik PVO tvrdi: Postoji mogućnost da neku DRON SAMOUBICA PROĐE

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

06:12 UKRAJINA IMA KECA U RUKAVU DA PROMENI TOK RATA? Stručnjaci na Kurir TV: Ishod sukoba se vidi iz aviona EVO ŠTA ĆE BITI SA RUSIJOM