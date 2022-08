RUSKI MINISTAR ODBRANE: Naše napredovanje je usporilo u Ukrajini, mi to radimo namerno

Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu izjavio je danas da je usporavanje ruskog napredovanja u Ukrajini bilo namerno i vođeno potrebom da se smanje civilne žrtve.

-Sve se radi da se izbegnu žrtve među civilima. Naravno, to usporava tempo ofanzive, ali mi to radimo namerno, rekao je on na sastanku ministara odbrane Šangajske organizacije za saradnju u Uzbekistanu, prenosi Rojters.

Sergej Šojgu foto: Profimedia

Ratni napori Rusije u Ukrajini su ostvarili mali napredak poslednjih meseci, nakon što su njene trupe potisnute iz Kijeva u prvim nedeljama rata.

* Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs/Rojters

