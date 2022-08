ŠEST MESECI OD RATA U UKRAJINI: Kako izgleda propagandni rat Rusa i Ukrajinaca! Osim na frontu ratuju i u medijima

Rat u Ukrajini ušao je u šesti mesec. Osim sukoba na bojnom polju, koji je obeležila masovna upotreba artiljerije kada je počela žestoka bitka za Donbas i na jugu Ukrajine, i upotreba specijalnog rata -medijskog, psihološkog sa kojim se najviše delovalo kao na svest i mišljenje Rusa i Ukrajinaca, tako i na svetsko javno mnjenje koje se podelilo žestoko na dva tabora.

Ta podela toliko je vildjiva i najviše izražena u digitalnoj sveri gde padaju uvrede, blokade, pretnje i prijavljivanja.. O tome kako izgleda specijalni rat u Ukrajini razgovarali smo vojnim komentatorom i magistrom međunarodnih odnosa Boškom Jovanovićem.

"Rat u Ukrajini i medijsko psihološko ratovanje ili da skratimo specijalni rat, pošto se sad koristi termini hibrdni rat? Znam da postoji hibridni kukuruz. Kad su me pitali zašto se koristi termin hibridni rat, a ne specijalni, rekao sam nemam pojma. To kad Amerikanci smisle neku glupost svi to kopiraju, ali da odmah da kažem da kukuruz može da bude hibrid, neka voćka, a da rat može da bude nuklearni, konvencionalni, može da bude regionalni, globalni, lokalni, ali hibroidno ratovanje ne postoji, ma koliko se pseudoeskperti na Zapadu trudili da ono postoji. Činjenice govore suprotno", započinje priču Jovanović.

Specijalni rat i njegovi ciljevi

Prema njegovim rečima cilj specijalnog rata je uticati na psihologiju protivnika, srušti moral, urušiti volj za borbu ili na primer uz pomoć prishološko-propagandnog rata privući neku zemlju na svoju stranu.

"Rat u Ukrajini nije izuzetak po pitanju psihološko propagandnog rata. Recimo u zapadnim medijima se proturala priča da je Putin podbuo, truo, da ima Parkinsona, da ima rak, razne druge bolesti, što sam ja u jednom tekstu za Kurir dokazao da to nije tačno. Onda da je ruska vojska pred raspadom, da su Ukrajinci pobedili kod Kijeva, a Rusi su se u redu povukli. Ako izgubite bitku onda se ne povlačite u redu, nego vam uništena tehnika i ljudstvo ostanu na bojnom polju", kaže Jovanović i dodaje:

"Psihološki rat u Ukrajini vodi jedna i druga strana i Ukrajinci i Rusi sa različitim ciljevima, ali u jednom principu ciljevi su potpuno isti- širenje straha.

Ukrajinci šire strah od nuklearne katastrofe iako su oni namerno gađali, jer Rusi nisu imali potrebe da gađaju električno snabdevanje Černobilja jer su ga kontrolisali celog. Černobilj se desio na teritoriji Ukrajine , a ne na teritoriji Rusije iz vrlo prostog razloga Ukrajinci su aljkavi, Rusi su lenji, ali kad treba onda su ozbiljni. I nijedna nukelarna centrala koja se nalazi na teritoriji Rusije rade decenijama i nemaju nijednu grešku. To kažem zbog toga što Rusi imaju ogormno iskustvo u neuklearnoj tehnologiji. Oni proizvode interkontinentalne balističke nukelarne projektile, pa je zato smešna fama koja je bila na Zapadu, da će se desiti nuklearna katastrofa u Černobilju jer Rusi nemaju pojma šta rade. U Hrvatskoj uključuje se Tonči Tadić fizičar koji je inače bio u Hrvatskoj stranci prava, poslanik koji je rekao: "Ja se nadam da Rusi znaju šta rade i šta znači nedostatak struje". Ne, Rusi su maloumni i onda će da dođe neki zapadnjak i da im objasni kako funkcioniše nuklearna elektrana. A takvih zapadnih "umetnika" je bilo na hiljade. Tako se širio strah od nuklearne katastrofe i nekopetentnih Rusa. Najveći interes da se desi nuklearni incident u Zaproškoj nuklearci ima Kijev. Kijev je zainteresovan kako bi privukao pažnju evropske javnosti, jer Evropljani sve više razmišljaju o cenama hrane i energenata, a ne o Ukrajini. U Zapanoj Evropi se poprilično govorilo o Ukrajini, tako da Ukrajina nastoji da na sve moguće i nemoguće načine privuče pažnju na sebe, da vrati zainteresovanost zapada za konflikt na svojoj teritoriji kako da kažem Ukrajina naprosto ne bira sredstva, oni su krenuli u totalni rat", kaže za Kurir Jovanović.

A kakvu vrstu psihološkog rata vode Rusi protiv Ukrajinaca?

"Rusi vode jednu drugu vrstu psihološkog rata protiv Ukrajine, a osnovna teza toga je da će Ukrajinu Zelenski rasparčati da je pokloni Poljacima. Poljaci imaju nameru da uđu u zapadnu Ukrajinu, da su sredstva spremna, da proda Ukrajinu Poljskoj, iako je Zelenski potpisao zakon da Poljaci mogu da budu primljeni u ukrajinsku državnu službu, a postoji veliki broj Poljaka koji bi to radio. Naprosto se širi fama, da je glavni neprijatelj Ukrajine ne oružane snage Ruske Federacije nego Zelenski. Rusi i kad kažu na njihovoj nacionalnoj televiziji da Velika Britanija pomaže Ukrajinu obilato, ništa ne može da uradi, jer Rusija može za pet minuta udari. To se interpretira, tumači da npr u Hrvatskoj i drugim zapadnim medijima, da Rusi prete Zapadu. Rusi ne prete Zapadu, oni samo žele da unesu spokoj i simire rusko javno menjenje i treba da znaju da raketna vojska specijalne namene spremna 24 sata, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini da izvrši borbene zadatke. Rusi primenjuju taktiku da je Zelenski spremn da ode, da nema svrhe da se Ukrajinci bore, da su ostali bez tehnike. To sve ide ka smanjenju i slabljenu ukrajinskog morala. Koja je verovatnoća da će neke zapadne zemlje uzeti deo Ukrajine? To je minimalno. Rumunija ne može da zauzme Bersabiju jer bi dobila odmah rat u Moldaviji, Rumunija nije spremna za ratovanje u Moldaviji. To što se priča da bi neke zemlje Zapada formirale neke NATO snage u Ukrajini, to je vrlo malo verovatno, jer je Bajden rekao da nećemo ući u direktni konflikt sa Rusima da, ne uđemo u nuklearni rat, jer se NATO boji ruskog nukelarnog odgovora na svaki takav vid provokacija", zaključuje Jovanović.

Kurir.rs/A.Mlakar