DA LI SMO NA KORAK OD NOVOG ČERNOBILJA? Zbog rata u Ukrajini preti nova NUKLEARNA KATASTROFA! Situacija je ALARMANTNA

Nakon pojačanih vojnih aktivnosti u blizini nukelarne elektrane Zaporožje to su pitanja o kojima danima debatuju nuklearni fizičari i lideri svetskih velesila ali običan narod koji pita: " Da li smo tako lako zaboravili 1986-tu i 2011-tu godinu?"

1986-te svet je stao! Eksplozija u četvrtoj pogonskoj jedinici nuklearne elektrane dovela je do ispuštanja radioaktivnih supstanci u 400 puta većoj količini nego što je to bio slučaj kada je bačena atomska bomba na Hirošimu 1945. godine. Bila je to najgora nuklearne katastrofe u istoriji čovečanstva. Prema zvaničnim podacima UN-a, 50 ljudi je poginulo, a još 4.000 ljudi je preminulo od posledica radijacije. Procenjuje se da je direktno ili indirektno, eskplozija u Černobilju odnela oko 200.000 života, usled bolesti izazvanih radioaktivnim zračenjem.

18.marta 2011 kao posledica razornog zemljotresa otkazali su uređaji u nuklearnoj elektrani Fukušima 1 u Japanu. Iako su se tri reaktora automatski ugasila usled zemljotresa, cunami je poplavio celo područje. Došlo je do delimičnog topljenja jezgra reaktora kao I eksplozije vodonika. Zbog straha od širenja radijacije, stanovništvo je evakuisano iz oblasti 20 km oko nuklearne centrale.

Izgleda da ove dve pretnje nisu bile dovoljne da se čovečanstvo opameti. U jeku rata u Ukrajini Zaporožje kao najveća nuklearna elektrana u Evropi bila je na meti svakodnevnog granatiranja. Zgrade u okolini jednog od šest reaktora su oštećene, a Zaporožje je sada pod kontrolom ruske vojske.

Iako iz Međunarodne agencija za atomsku energiju kažu da bezbednosni sistem fabrike nije oštećen i da nije došlo do ispuštanja radioaktivnih materija, šef Agencije Rafael Grosi kaže da je situacija zabrinjavajuća.

