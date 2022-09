NAJVEĆA OBMANA OD DRUGOG SVETSKOG RATA Hrvatski eks-ministar odbrane: Ukrajinci ih izigrali, NE VERUJEM DA SU RUSI POPILI OVU FORU

Hrvatski vojni analitičar Ante Kotromanović ocenjuje da su ukrajinske akcije i njihovo oslobađanje teritorija "briljantne, sjajne i genijalan taktički potez".

"Ovo je jedna od većih vojnih obmana od Drugog svetskog rata. Izigrali su ruske snage i ne mogu verovati da su Rusi popili ovakvu foru", ističe Kotromanović.

- Mesecima se najavljivala ukrajinska ofanziva na jugu, ona nije imala nekog uspeha, a ona je bila manevar. Ukrajinske snage, što nije uspelo ni Rusima u šest meseci, uspele su da uđu u prostor koji su Rusi okupirali - dodaje on.

Na pitanje da li su Ukrajinci, a tako svi tvrde, zaista uspeli da prevare Ruse na način da su najavljivali ofanzivu na jugu, a onda svim silama udarili na istok zemlje, Kotromanović ističe da su zamaskirali pokrete hiljada vojnika, odigrali pravu igru.

- To znači da su tajno, neprimećeni, noću, u manjim grupama prešli. Nije lako prebaciti stotinak tenkova na takva mesta. Nije ni slučajno da je Zelenski otpustio visoke zvaničnike zbog sumnje u curenje informacija. Očuvali su tajnost operacije. Rusija se koncentrisala na jug, dovela i korpus s novom tehnikom, a onda je ovo bilo iznenađenje - navodi dalje.

Kaže da će ovo Ukrajincima podići moral, a šalje se poruka i Zapadu.

- Ovo je bio udarac u jetru i teško će pasti Rusima, izgubili su veliki deo teritorije i pitanje je kako će Rusi sada reagovati. Šta će Putin? Ako želi prevladati na tom području, nisu u jednom danu do sada osvajali više nego jedan kilometar, moraće da angažuju veće snage, Ukrajinci rade vrlo dobro, obučavaju se, dobili su pomoć Zapada, rotiraju se, a Rusi to ne rade. Izgubili su hiljade, ali oni (Ukrajinci op.a.) to nadomeste - zaključuje hrvatski vojni analitičar.

Kurir.rs/Index.hr/Blic

