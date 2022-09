NEMCI DANAS ŠTEDE KAO NIKAD U ŽIVOTU! Novinarka iz Bona otkrila nove mere Nemačke: Osim struje i gasa SADA IM JE I VODA BITNA

Deana Pavlović uključila se u jutarnji program Kurir televizije iz Bona i otkrila kakvo je trenutno stanje u Nemačkoj, ali i kakve nove mere štednje su je uzdrmale.

- Donešene su krajem avgusta dve uredbe. Jedna je stupila na snagu 1. septembra, a to je smanjenje javne rasvete. Pola sata kasnije se uključuje javna rasveta i pola sata ranije isključuje - rekla je novinarka.

- Od 1. oktobra nastupaju neke uredbe na snagu odnosno to će biti nacionalna borba da se uštedi što više gasa. To podrazumeva da bazeni neće biti grejani, osim onih u terapeutske svrhe. Javne ustanove se ne mogu grejati više od 19 stepeni. Tamo gde se odvijaju i fizički poslovi temperatura će biti dosta i niža. naravno to ne važi za bolnice, obdaništa i škole. Ako ste mogli da vidite Ursula fon der Lajen je objašnjavala pre koji dan kako da peremo ruke, jer bi na taj način uštedeli vodu - rekla je novinarka.

