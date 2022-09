ŠOK UŽIVO! ŠORMAZ: Ukrajina je stigla do GRANICE SA RUSIJOM! Vojska Kijeva broji do 900.000 hiljada, PUTIN JE U PROBLEMU

Ukrajinska vojna kontraofanziva nastavljena je na istoku zemlje nakon što je Rusija priznala da su njene invazione snage napustile ključna severoistočna područja. Ukrajinska vojska je saopštila da su njene snage ušle u Kupjansk i da su u toku operacije za oslobađanje sela i gradova u tom okrugu i obližnjem Izjumu.

Brzi pad Izjuma mogao bi da se pokaže kao odlučujuća prekretnica u šestomesečnom ratu, sa hiljadama ruskih vojnika koji su napustili zalihe municije i opreme dok su bežali. Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov rekao je da Moskva povlači snage iz Balaklije i Izjuma i da će se pregrupisati u regionu Donjecka.

Ukrajinske oružane snage oslobodile su oko 2.000 kvadratnih kilometara teritorije otkako je počela kontraofanziva protiv Rusije, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u video obraćanju.

Dragan Šormaz, predsednik Severoatlanskog saveta Srbije, smatra da je ukrajinska strana priče istinita i da su već stigli do granica sa Rusijom.

- Od prvog dana su suprotstavljene strane jer od prvog dana Moskva laže. Ne postoji istina koja dolazi iz Kremlja, sve je suprotno. Kijev je oslobodio više od 3.000 kvadratnih kilometara i stigli su do granice sa Rusijom. Sad je ostao onaj deo od 2014. godine gde je bio OEBS, dotle se stiglo. Mada ovaj put Ukrajina neće stati na toj liniji i to je naveo Zelenski - rekao je Šormaz.

Naveo je i da je Putin pogrešio kada je mislio da je Šolc najslabija karika Evrope.

- Sada je onaj (kancelar Nemačke Šolc) za koga je Putin mislio da je mek trbuh Evrope naveo da sada kada je krenula ofanziva treba još više pomoći Ukrajini. Neko je to rekao od koga se najanje očekivalo. Da je to rekao Bajden, neko iz Poljske ili Skandinavije koji su najžešći od početka rata, ali to je rekao onaj koji je najmekši - rekao je Šormaz.

- Ova kontraofanziva je najavljena pre 3 meseca. U oblasti Harkova je rečeno da je 11.000 vojnika. Ukrajinska vojiska ima 900.000 vojnika u ovom trenutku spremnih za rat. To Rusija ne može da upotrebi bez mobilizacije. Ako krenu u opštu mobilizaciju, Rusi priznaju da više nije specijalna operacija i onda priznaju da su u ratu što znači da su još u većem problemu nego što su do sada bili - rekao je Šormaz.

