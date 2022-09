DEMOKRATE TRAŽILI "DRUŠTVENOG IDIOTA" ZA KRALJA, A DOBILI NJEGA! Acović: Neće oni imati problema sa Čarlsom III VEĆ SA SAMIM SOBOM

Velika Britanija oprašta se od kraljice Elizabete Druge. Sahrani prisustvuje oko 2.000 gostiju, među kojima nekoliko stotina šefova država i predstavnika brojnih svetskih monarhija. Na hiljade Britanaca je na ulicama britanske prestonice.

Kraljica Elizabeta II nije bila politička ličnost Ona se nije bavila politikom, ali ovaj završni čin njenog života, dakle sahrana, pokazuju koliko je ona bila značajna kao politička ličnost, jer je upravo uspela da okupi sve najveće lidere u svetu, rekla je Aleksandra Joksimović, ambasador Srbije u Londonu za Kurir televiziju. foto: Kurir Televizija

Dragomir Acović, v.d. predsedavajućeg Krunskog saveta i član Krunskog veća, smatra da je tačno ono što je ambasadorka Srbije u Londonu rekla koliko god to izgledalo apsurdno.

- To je sasvim tačno. Ona nije politička ličnost zato što nije funkcija šefa države, ali ona je poslednja kontrola za bilo koju zloupotrebu koju može da iznese izvršna vlast. Svako živo biće je politička ličnost. To što se kraljica vrlo dobro spremila za svoju ulogu i uvek pazila šta govori to je samo dokaz da je bila vrlo ozbiljna i savesna žena i da je tu svoju dužnost obavljala kako treba - rekao je Acović.

foto: Kurir Televizija

On se dotakao i kralja Čarlsa Trećeg za koga tvrdi da će biti dobar kralj.

- Mnogo je prosuto ružnih reči na račun njenog sina, današnjeg kralja Čarlsa Trećeg. Navodno on je imao svoje mišljenje o nekim stvarima. Tu su najglasniji bili demokrati koji su smatrali da je potpuno prirodno da imate prestolonaslednika koji nema svoje mišljenje ni o čemu. Drugim rečima koji je društveni idiot. Međutim, to njegovo ponašanje je bilo spremanje u jako dugom periodu da bi sada postao ovo. Ja ne znam nikoga ko je prošao kroz tako dugo šegrtovanje i kalfinstvo pripremajući se za buduću dužnost kao što je prošao on - istakao je Acović.

foto: Profimedia

- Za mene je mnogo veće pitanje bilo gde su se i kako su se spremali ljudi poput Liz Tras koja je preko noći postala premijerka. Dakle neće Velika Britanija biti u nekoj nevolji ili problemu jer je Čarls Treći kralj. Velika Britanija ima mnoge druge probleme od kojih ni jedan nije izazvao kralj odnosno kraljica. Mislim da niko neće imati problem sa kraljem, već će imati sa samim sobom - rekao je Acović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

17:04 PRINC FILIP I PRINCEZA DANICA EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Kraljica Elizabeta bila stidljiva! Otkrili da li će pristustvovati sahrani