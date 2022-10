DA LI ĆE DOĆI DO ESKALACIJE SUKOBA U UKRAJINI? Putin shvatio da je rat "kolosalna greška", sada se sprema za konačni udarac?

Zapadni lideri strahuju da će ruski lider Vladimir Putin eskalirati rat u Ukrajini smrtonosnim nuklearnim udarom ili napadom na evropske interese.

Britanski i američki špijuni veruju da postoje "verodostojni obaveštajni podaci“ koji sugerišu da ruski predsednik priprema napad koji će preokrenuti ratne napore u njegovu korist nakon što je shvatio da je njegova specijalna vojna operacija u Ukrajini "kolosalna greška“.

Strahuje se da Putin planira nuklearni napad zapadno od Donbasa, Zaporoške i Hersonske oblasti koje su glasale za pridruživanje Rusiji kako bi stvorio mrtvu zonu radijacije i zaustavio do sada uspešnu kontraofanzivu Ukrajine.

Serija eksplozija na gasovodima Severni tok, posle kojih je došlo do skoka cena energenata, izazvala je zabrinutost da bi komunikaciona mreža Evrope zapravo mogla da bude nova meta Rusije.

Zvaničnici u Velikoj Britaniji veruju da Putin, kao i rusko stanovništvo, sada shvataju da je rat u Ukrajini bio "kolosalna greška“, pišu britanski tabloidi.

"Putinu je skoro ponestalo opcija što čini mogućim taktički nuklearni udar zapadno od četiri regiona na koje polaže pravo. Moguće je da veruje da će to biti dovoljno da se Zapad povuče, stvori mrtva zona za zaustavljanje ukrajinske kontraofanzive i odnese pobeda na istoku", rekao je bezbednosni izvor za Miror.

Isti izvor je naveo da je druga mogućnost napad na komunikacione kablove između Velike Britanije i Amerike, od kojih su mnogi evropske veze sa Sjedinjenim Državama.

Oštećenje kablova za internet komunikaciju moglo bi da bude #veoma štetno“ za svetska finansijska tržišta.

Putin je prošle nedelje najavio da će mobilisati 300.000 vojno sposobnih muškaraca za borbu protiv Ukrajine, što je izazvalo opštu bežaniju iz zemolje, haos na granicama, aerodromima i regrutnim centrima i strahovanja da će biti uvedeno vanredno stanje.

Dok ruski zvaničnici čine sve da umire strahovanja svog naroda, zapadni lideri optužuju Moskvu da je namerno sabotirala Severni tok 1 i 2 u baltičkim vodama. Moskva je te teorije odbacila kao "glupost", podsećajući da je ruski gas taj koji curi u more, ali analitičari upozoravaju da Rusija ima kapaciteta da izvede takav napad.

Putin komanduje najvećom flotom špijunskih podmornica na svetu, uključujući i Belgorod koja je posebno dizajnirana za napad na podmorske kablove i ima lak pristup Baltiku preko Kalinjingrada i Sankt Petersberga, gde je takođe bazirana ruska novorazvijena flota podvodnih dronova.

Kako je dr Stepan Stepanenko, istraživač u Društvu Henri Džekson, rekao za Dejli mejl, "na prvi pogled, ovaj čin je jednak odsecanju nosa u inat licu, ali da bismo razumeli zašto bi Rusija to uradila, moramo stvari posmatrati u kontekstu lažnih referenduma koji su održani u Ukrajini".

"Putinu brzo ponestaje opcija, on mora da okonča sukob sa opipljivim teritorijalnim dobitkom pre nego što Rusi pokažu ono što ostatak sveta već zna: izgubio je rat. Sprovođenjem ovih lažnih referenduma i pomeranjem granice da bi ovi regioni postali ruska teritorija, on nameće Zapadu ultimatum - oslobodite ove krajeve i direktno napadate Rusiju", rekao je on.

"U tom kontekstu, ako je Severni tok zaista bio meta Moskve, onda ne možemo da izbegnemo teoriju da se Putin priprema za globalni rat, u kojem bi snabdevanje Evrope gasom direktno pomagalo njegovom neprijatelju", objasnio je ekspert.

Kurir.rs/Miroir/Dejli mejl