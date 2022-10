KINA PRAVI POSEBNU TAKTIKU ZA TAJVAN?! Stručnjaci: Posmatraju šta se dešava u Ukrajini NIGDE IM SE NE ŽURI!

General Luka Kastratović, profesor dr Vladimir Tomašević, Dimitrije Milić, politikolog iz organizacije Treći novi svet i Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije istakli su u jutarnjem programu Kurir televizije da Kina čeka da vidi kako će se Nato ponašati u Ukrajini, pa će prema tome odrediti svoju taktiku u Tajvanu.

Milić je istakao da je Kina oduvek težila da stavi Tajvan pod svoju kontrolu.

- Iako u obe države žive Kinezi, Tajvan je demokratska republika, dok Kina to nije. Ako bi Kina anektirala to ostrvo to će biti posebno kršenje ljudskih i međunarodnih prava - kaže Milić.

General Luka Kastratović je istakao da je Tajvan ostavljen kao krizno podruje, da bi Amerika mogla da ga potpali onda kada joj bude zatrebalo.

foto: Kurir televizija

- Kina nikada nije priznala Tajvan i sigurno će upotrebiti sva sredstva ako se desi nešto - kaže Kastratović.

Vladimir Tomašević je istakao da istočna civilizacija u kontinuitetu postoji mnogo duže nego bilo koja druga svetska sila, pa je njihov način razmišljanja i funkcionisanja zapadu potpuno nepoznat.

- Njihovo najuže partijsko rukovodstvo ima 2.500 članova. Kako se zamišlja da se vodi zemlja, a da nema drugačiji metod upravljanja. Sekretarov govor je imao pet ključnih aspekata. Tajvanu treba da bude za nauk situacija u Ukrajini i ako oni to žele, to je njihova stvar, naravno. Zapad nikako ne može da razume kineski način razmišljanja. Njihov manir i ophođenje je takav kakav jeste. Milsim da je Kina mudra tvorevina i sada će da posmatra kako će Nato stvarno da stane iza svojih prijatelja u Ukrajini i kako će se ponašati u ovoj situaciji, pa da vidi šta će raditi. Njima se nigde ne žuri - kaže Tomašević.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

07:39 TAJVAN TREBA I KINI I AMERICI: Analitičari o poseti Nensi Pelosi OVAJ SASTANAK IMAO JE SAMO JEDAN CILJ