BLOKIRAN BAJDENOV PREDLOG O OTPISU STUDENTSKOG DUGA: Federalni sud privremeno suspendovao odluku!

Federalni žalbeni sud u američkoj državi Misuri privremeno je suspendovao otpuštanje studentskog duga, koje je nedavno najavio američki predsednik Džo Bajden.

Vlada je već pokrenula veb stranicu preko koje pojedini sadašnji i bivši studenti u SAD mogu da se prijave za otpis duga za školovanje uz pomoć javnih kredita.

Oni koji se nadaju olakšanju moraće da sačekaju dok sud ne donese odluku o ustavnosti Bajdenove mere, nakon tužbe državnih tužilaca šest republikanskih država koji kažu da je to nepravedno prema svima onima koji nikada nisu odlučili da studiraju.

Ovo na neki način simbolizuje političke promene u SAD, gde Demokratska stranka sve više postaje stranka obrazovanih, a republikanci računaju na glasove onih koji nisu studirali.

Apelacioni sud je dao Bidnovoj vladi rok do ponedeljka da odgovori na tužbu, države mogu ponovo da odgovore do utorka, a onda se očekuje da sud donese odluku. U međuvremenu je, međutim, zamrznula sprovođenje studentskog rasterećenja duga jer bi to moglo „naneti nenadoknadivu štetu”. Bivšim studentima, po svemu sudeći, ne, pošto je njih 22 miliona do sada podnelo zahtev za razduživanje.

Do 40 miliona ljudi bi moglo imati koristi

Federalni prvostepeni sud je pre nekoliko dana odbacio tužbu republikanskih država, ali su se oni brzo žalili konzervativnom apelacionom sudu u Misuriju, koji ih je za sada saslušao.

Bajdenovu administraciju tuže i državni tužilac Arizone Mark Brnovič i nekoliko konzervativnih organizacija i grupa. Svi tvrde da vlada nema ovlašćenja da jednostrano otpiše dug. Vlada tvrdi da ih ima, prema zakonu iz 2003. godine.

„Ovo će se mnogo promeniti za milione Amerikanaca i bilo je potrebno mnogo truda da se ova veb stranica pokrene i radi za tako kratko vreme“, rekao je Bajden pre nekoliko dana objavljujući dobre vesti za studente.

Bajden je produžio moratorijum na otplatu studentskog duga koji je prvi put uveden kada je pandemija Covid-19 izbila početkom 2020. godine, ali najnoviji moratorijum ističe u januaru sledeće godine.

Bajdenova administracija želi da ta mera otpiše do 10.000 dolara duga po studentu, ili do 20.000 dolara za primaoca Pell granta, koji je dostupan onima sa niskim primanjima.

„Program će najviše koristiti radničkoj i srednjoj klasi. Ako zarađujete manje od 125.000 dolara godišnje, otpisaćemo vam 10.000 dolara duga. Ako zarađujete manje od 125.000 dolara godišnje i dobijate stipendiju , otpisaćemo 20.000 dolara“, rekao je Bajden.

U teoriji, do 40 miliona ljudi u SAD može imati koristi od programa, a 95 odsto pomoći ide onima koji zarađuju manje od 75.000 dolara godišnje. Niko od tih pet odsto na vrhu neće dobiti ni centa“, uveravao je američki predsednik.

Kurir.rs/RTV SLO